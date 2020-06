Nový manažer AZetu Pavel Zdráhal se tak v nové pozici skvěle uvedl, přivedl do klubu borce s 932 extraligovými starty. „S Martinem se známe, takže když jsme se dozvěděli, jaká je teď jeho pozice v Třinci, oslovil jsem ho,“ hlásil na páteční tiskové konferenci Zdráhal.

Ačkoliv o Adamského stály i Pardubice, dal Adamský přednost Havířovu, který je blízko jeho bydliště. „Byla tam i extraligová varianta, ale v Pardubicích to stálo na jednání města, kdy se nevědělo, jak to tam dopadne. Nakonec podepsali Kousala na tři roky, takže se mi trochu vytratilo místo v sestavě. V Havířově jsem navíc skoro doma, čímž ale neříkám, že nemám stále extraligové ambice,“ upozornil Adamský.

I v osmatřiceti letech platil v extralize mezi nejrychlejší bruslaře, takže extraligu ještě „neodpískal“. „S klubem jsme dohodnutí, že pokud by o mě zájem z extraligy během sezony ještě byl, tak bychom se domluvili na uvolnění. Cítím, že je to možná moje vůbec poslední sezona, kdy bych mohl dokázat, že na extraligu pořád mám,“ říká Adamský.

Když ovšem odmítl Pardubice a do Zlína rovněž nechce, znamená to, že by počet extraligových klubů pro něj měl být omezený? „To ne, ale nabídka by samozřejmě musela být adekvátní. Na rovinu říkám, že raději budu hrát první lajnu v první lize než sedět ve čtvrté v extralize,“ uznal Adamský.

Byl ve hře i partnerský klub Třince z Frýdku-Místku? Přece jen, i v jeho podání jde o první ligu. „Abych řekl pravdu, šlo mi spíš o to, že v Havířově budu nová posila, na které bude stát zodpovědnost za výsledky. Navíc bylo znát, že Havířov o mě stojí, což bych mu chtěl splatit výsledky. Každopádně mám před sebou výzvu, která mě žene dopředu,“ vysvětloval Adamský, proč dal přednost Havířovu.

Ani prvoligový herní styl mu prý problém dělat nebude. „Musím zaklepat, pořád mi to drží, takže ta ulítanost mi vadit nebude. Počítám i s tím, že se na mě mladí kluci budou chtít vytáhnout, ale v tomto směru spoléhám na svou předvídavost. V extralize mě ještě nikdo nenatřel, budu věřit, že se tak nestane ani v první lize,“ směje se Adamský.