/FOTOGALERIE, VIDEO/ Ani druhé osmifinálové utkání nedopadlo pro hokejisty opavského Slezanu dobře. Svěřencům trenéra Pavla Zdráhala nešla upřít v Kotlině snaha. Dokonce vymazali dvougólové vedení domácích, nakonec je ale popravily přesilovky a prohráli 3:6. V sobotu se bude Slezan v Krnově rvát o holý život. V případě porážky mu totiž skončí sezona.

Slezan Opava - Havlíčkův Brod 3:4 | Video: Jan Pitřík

„Ve druhé třetině jsme byli jednoznačně lepším týmem při hře pět na pět. Pak ale přišly diskutabilní fauly nefauly. Zdálo se mi, že rozhodčí měli zvláštní metr,“ vracel se ke čtvrtečnímu duelu opavský trenér Pavel Zdráhal. „Samozřejmě, že některá oplácení tam z naší strany byla, toho se musíme ale pro příště vyvarovat,“ podotkl kouč Slezanu.

Opava prohrávala 1:3, dokázala se ale postavit na nohy a srovnala na 3:3. „Nakonec rozhodla oslabení. V nich jsme inkasovali tři branky, a to rozhodlo,“ poznamenal Pavel Zdráhal.

Třetí utkání série je na programu v sobotu, kdy hraje Opava na krnovském ledě. Utkání má začátek v 17 hodin. „Musíme hrát disciplinovaně a věřit, že to zvládneme a vrátíme sérii do Havlíčkova Brodu,“ zdůraznil trenér opavských hokejistů. „Chtěl bych pozvat všechny fanoušky, ať už z Opavy nebo Krnova, ať si najdou ty dvě, tři hodinky čas a přijdou nás podpořit. Právě oni jsou tou největší podporou. Když přijde hodně lidí, namotivuje nás to několikrát tolik. V zápase to jde cítit, chtěl bych je tedy pozvat na sobotu, aby nás dohnali do vítězného konce. My to tady v Brodě pak v pondělí ubojujeme, a pak uvidíme, co z toho bude v pátém utkání,“ doplnil trenérova slova opavský útočník Tomáš Rousek.

BK Havlíčkův Brod – HC Slezan Opava 6:3 (3:1, 2:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 9. P. Kuchta (Havlát, Jan Novák), 13. Pártl (Jan Novák), 14. Tecl (Voříšek, Valášek), 36. Pártl (Kopic, Endál), 40. Jan Novák (Kopic, Pártl), 52. Pártl (Jan Novák) – 10. Káňa (K. Stuchlík), 28. Rousek (K. Stuchlík, Káňa), 30. Káňa (Rousek, Šindelář). Rozhodčí: Škach, Šico – Mikšík, Kučera. Vyloučení: 2:7, navíc Beránek (Opava) 5 minut a do konce utkání. Využití: 3:0. Diváci: 486. Stav série: 2:0.

Opava: Nowak – Ervasti, Pachula, Foltýn, Štěpánek, Häring, J. Šindelář, Jak. Ludvík – Beránek, Káňa, Kadula – Buršík, Krejsa, Hendrych – Štindl, Wendelin, Kotásek – Vojtovič, K. Stuchlík, Brada – Rousek. Trenér: Pavel Zdráhal.