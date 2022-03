Prajzská fotbal miluje, derby jsou tam pro lidi lákadlem. Hráči se znají z práce

Opavský stratég fanouškům slibuje zajímavou podívanou. „Valmez je samozřejmě favoritem, my ale nemáme co ztratit, je úspěch už to, že jsme se do play-off dostali. Soupeři však nic nedarujeme,“ zdvihá osmapadesátiletý trenér prst.

V posledních týdnech Opavu trápila rozsáhla marodka. Dlouhodobě jsou mimo hru Věntus, Štindl, Hendrych a Kunc, nedávno se k nim přidal i zadák Zapletal, který by už ale měl být k dispozici. Otazník visí nad starty havířovských útočníků Damaška s Krupou, ti si v uplynulých dnech plnili povinnosti ve svém mateřském klubu, kterému ale ve středu sezona končí. „Je to otevřené, s Pavlem Zdráhalem (manažerem Havířova) si o tom budeme v pondělí volat. Samozřejmě bychom jejich pomoc ocenili,“ podotkl v neděli večer Tomášek. „Žádné další šrámy v tuto chvíli nemáme a doufáme, že se ještě někdo v průběhu z marodky vrátí,“ dodal ještě.

Rozpis série s Valašským Meziříčím:

1. zápas – úterý 1. 3. 18:00: Valašské Meziříčí – Opava 2. zápas – čtvrtek 3. 3. 18:00: Opava – Valašské Meziříčí 3. zápas – sobota 5. 3. 17:00: Valašské Meziříčí – Opava 4. zápas – pondělí 7. 3. 18:00: Opava – Valašské Meziříčí.

Případné další zápasy: 5. zápas – středa 9. 3. 18:00: Valašské Meziříčí – Opava 6. zápas – pátek 11. 3. 18:00: Opava – Valašské Meziříčí 7. zápas – neděle 13. 3. Valašské Meziříčí – Opava.

Vstupné na domácí utkání činí 100 Kč pro muže, 50 Kč ženy. Děti do 12 let zdarma.