Letos po základní části, ve které každý tým odehrál třiadvacet utkání, následovalo zkrácené play off pro dvanáct nejlepších týmů, které se utkaly vyřazovacím způsobem od předkola až po finále. „Do play off jsme postoupili ze čtvrtého místa rovnou do čtvrtfinále, takže jsme v náročném play off programu ušetřili síly a měli o jedno utkání méně, což se mohlo ukázat jako velká výhoda," uvedl kapitán vítězného týmu Pavel Kovalčík.