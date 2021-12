/FOTOGALERIE/ Hokejisté opavského Slezanu se v sobotu představili na ledě Velkého Meziříčí. Dvě třetiny to vypadalo, že by se domů nemuseli vrátit s prázdnou. Bohužel ve třetí periodě vstřelili domácí dvě branky a vyhráli 4:2.

Opava prohrála ve Velkém Meziříčí 2:4. | Foto: Vlastimil Malina

Podívejte se: Opava nezvládla se Zbrojovkou druhý poločas

„Musím kluky pochválit, odehráli výborný zápas. Bylo nás málo, do hry šlo čtrnáct hráčů, máme dost zraněných a nemocných,“ řekl opavský trenér Aleš Tomášek. „Takže nám na tři pětky chyběl jeden útočník. Navíc dostal trest do konce Kunc, což bylo hodně přísné, hráli jsme tak na pět beků. Kluci se každopádně rvali až do konce, i když ve třetí třetině už jsme tahali za kratší konec,“ dokonce své hodnocení.