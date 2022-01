„První dvě třetiny jsme odehráli relativně slušně, nějaké chyby tam samozřejmě byly, ale zápas jsme kromě pěti minut ve druhé části měli relativně pod kontrolou,“ rozebíral utkání opavský trenér Aleš Tomášek. „Bohužel ve třetí třetině jsme dostali po hloupém faulu gól v oslabení, znervózněli jsme a soupeř nás v poslední desetiminutovce přitlačil. Naštěstí to dobře dopadlo. Naše mužstvo je mladé, pro tyhle kluky to nebyl jednoduchý zápas, ale dnes nám strašně moc pomohli fanoušci, kteří nás celý zápas povzbuzovali. Dodalo nám to síly, patří jim velký dík,“ uzavřel šéf opavské lavičky.