„Hráli jsme dobře odzadu a opět nám famózně zachytal Piták,“ začal o utkání povídat trenér Opavy Aleš Tomášek. „Všichni kluci hráli to, co jsme si řekli a to nás také dovedlo k úspěchu. Pro body jsme si šli. Máme trošičku problém vyhrávat doma, když přijde trochu větší počet diváků, mladí kluci jsou nervózní. Všichni však pochopili, že pokud chceme být do čtvrtého místa, musíme vyhrát i v Hodoníně, kde nám to nikdy nešlo,“ dokončil Tomášek své hodnocení.