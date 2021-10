/FOTOGALERIE/ Výborně zvládli hokejisté Slezanu Opava zápas na ledě Velkého Meziříčí. Utkání vyhráli 6:5 a v tabulce druhé ligy jim patří druhá příčka. Dvěma góly se v sobotu blýskl Tomáš Krupa.

Hokejisté Slezanu Opavy vyhráli na ledě Velkého Meziříčí 5:4. | Foto: Vlastimil Malina

„První a třetí třetina byla v našem podání výborná, naopak druhá hrozná,“ shrnul v kostce sobotní dění ve Velkém Meziříčí opavský trenér Aleš Tomášek. „Řekli jsme si, co chceme hrát. To jsme také v první třetině dodržovali. V dalším průběhu jsme nabyli dojmu, že to půjde samo. Jenomže opak byl pravdou. Přišlo pár vyloučení a všechno bylo jinak,“ pokračoval opavský kouč. „Do třetí třetiny jsme prohrávali a tahali za kratší konec. Stáhli jsme sestavu na tři pětky a třetí třetinu jsme odehráli fantasticky. Nerad přehnaně chválím, ale musím říct, že jsme si počkali na soupeřovy chyby, využili jsme je a dohráli zápas, tak jak jsme si přáli,“ zakončil Tomášek.