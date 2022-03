„Pravda, Srbsko rozhodně není hokejová země, ale vzhledem k tomu, že už to byl šestnáctý ročník, tak organizace a vše kolem bylo na vynikající úrovni. Od ubytování, až po samotný turnaj,“ začal s povídáním přímý aktér akce Radek Vajda. „Turnaj měl kouzlo v tom, že se odehrával pod šitým nebem. Na zápasy chodili i diváci. Největší podporu měl samozřejmě domácí Spartak,“ přiblížil opavský útočník.

Pro Opavské nešlo o první účast na tomto podniku. Loni totiž v Subotici bral bronz. „Jakožto obhájce bronzových medailí jsme byli nasazeni do silnější skupiny, kde jsme prohráli hned první zápas s pozdějším vítězem z Jesenice, následovala těsná porážka s Vojvodinou, se kterou se ale dalo uhrát lepší výsledek. Poslední zápas ve skupině jsme jednoznačně porazili Drvene Nogice,“ popisoval opavské působení na turnaji Radek Vajda.

Slezané brali v základní skupině třetí místo a čekala je poslední bitva, a to s maďarským Fehervárem. „Zápas jsme zvládli a skončili celkově pátí,“ doplnil opavský útočník, který přidal další postřeh: „Více než o výsledek však šlo o užití si celého turnaje a zahrát si ve velice přátelské atmosféře s ostatními týmy z cizích zemí.“

Do turnaje mohli naskočit i bývalí profesionální hokejisté. „Jesenice jich měla několik, i proto pravidelně tuto akci vyhrává, dokonce v jejím dresu nastoupili hráči, kteří v minulosti hrávali i na olympiádě,“ poznamenal Vajda. I Opava jednoho takového borce měla. Jednalo se o Jana Žurka, který nastupoval v nejvyšších soutěžích v Česku, Německu a Slovensku. V roce 1996 dokonce reprezentoval Českou republiku na mistrovství světa dvacítek v Bostonu.

Opavským klukům turnaj v Srbsku zajistil Robert Lebeda, brankář týmu. „Všechno celé zorganizoval a zastřešil, za to mu patří velký dík. Pro mě osobně to byl neskutečný zážitek od retro zimáku až po celkovou atmosféru celého turnaje a všeho, co k tomu patřilo a hlavně užití si čtyř super dnů s naprosto skvělou partou, kterou jsme byli, ať už na ledě, tak hlavně pak mimo něj,“ zakončil povídání Radek Vajda.

Opavu reprezentovali: Robert Lebeda,Radim Černý, Miroslav Glos, Richard Záruba, Petr Bartoš, Jiří Halátek, Lukáš Přibyla, Jan Vlček, Radek Vajda, Jan Schauer, Jan Žůrek.