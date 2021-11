/FOTOGALERIE/ Tři body zůstávají v Opavě. Hokejisté opavského Slezanu na domácím ledě podruhé v letošní sezoně porazili béčko brněnské Komety. Vyrovnaný zápas se lámal ve druhé třetině. Výběr trenéra Aleše Tomáška vyhrál 4:1.

Slezan Opava - HC Kometa Brno B 4:1 | Foto: Deník/Petr Widenka

„Výsledek neodpovídá průběhu hry, ale o to jsou tři body pro nás cennější,“ usmíval se po utkání opavský trenér Aleš Tomášek. „Šli jsme do utkání se čtyřmi pětkami, ale průběh zápas nás přinutil stáhnout sestavu. Udělali jsme pár chyb a mohli jsme prohrávat, místo toho jsme ale dali gól a dostali se do hry. Brno hrálo dobře, nám tam něco hlavně ve druhé třetině chybělo, naštěstí jsme nedostávali góly a naopak je sami dávali,“ dokončil své hodnocení.