„V posledních zápasech nejsme úplně v pohodě, nehráli jsme dobře v Hodoníně, pak přišel výprask v Šumperku,“ začal o utkání hovořit domácí kouč Pavel Zdráhal.

„Se Žďárem se k nám přiklonilo štěstíčko a do 57. minuty tomu tak bylo i dnes. Nabádali jsme hráče, aby nevymýšleli hlouposti, protože nám výsledek 3:2 stačil k tomu, abychom měli jistotu první čtyřky,“ podotkl trenér a pokračoval: „Ale bohužel jel Valmez ve třetí třetině snad pětkrát sám na branku a byli by úplně blbí, kdyby to alespoň dvakrát nevyužili, branky jsme si dali sami. Bohužel nás srazily individuální chyby zkušených hráčů. Oni o tom vědí, zápas jsme si prohráli sami."

HC Slezan Opava – Bobři Valašské Meziříčí 3:4 po prodloužení (1:0, 1:1, 1:2 - 0:1)

Branky a nahrávky: 16. Wolf (Černý), 24. Peterka (Pawliczek, Hendrych), 53. Herman (Wolf, Pawliczek) – 22. Ďurkáč., 52. Seidler (Vaněk), 57. Pořízek, 63. Pořízek. Vyloučení: 7:8, využití 1:0. Rozhodčí: Škrobák – Rychlý, Bartoň. Diváci: 365.

HC Slezan Opava: Daňa (Lamla) – Šindelář (C), Chalupa (A), Zdeněk, Ficek, Chujac, Ševěček, Gabrhelík – Peterka, Kovářík, Malina, Kysučan, Peslar, Wolf (A), Gulda, Černý, Herman, Hendrych, Rousek, Pawliczek. Trenér: Pavel Zdráhal.