Slezané sice první třetinu prohráli 1:3, rozhodně se ale nedá říct, že by na ledě byli výrazně horším celkem. Opavský výkon působil sebevědomě, v prostřední části hry červeno-bílí brankou Chalupy dokonce snížili na 2:3 a hnali se za vyrovnáním, jenže Orli ještě před druhou sirénou využili přesilovku a vzali si dvoubrankové vedení zpět. Ve třetím dějství se Opavští znovu dvakrát dotáhli na rozdíl jediné branky, kýžené vyrovnání ale nepřišlo a minutu a půl před koncem definitivně zlomil odpor Opavy brankou v oslabení Anthony Luciani.

„Samozřejmě je vidět, že má Znojmo kvalitní mužstvo. Nejsem si úplně jistý, jestli hráli na sto deset procent, ale my jsme překvapili, dobře jsme hráli ve středním pásmu,“ pochvaloval si po utkání trenér Slezanu Aleš Tomášek, podle kterého utkání rozhodly početní výhody. „My jsme v nich své šance nedali, naopak u domácích v nich byla vidět kvalita a uměli je proměnit. Podali jsme ale dobrý výkon."

Opava se v soutěžním utkání představila po téměř dvou týdnech, domácí zápasy s Velkým i Valašským Meziříčím musely být odloženy z důvodu karantény v týmech soupeřů. „V tom bych problém neviděl. Trénovali jsme poctivě, fyzicky jsme to zvládli, nebyli jsme v ničem pozadu. Rozhodlo jen proměňování šancí,“ přiznal šestapadesátiletý stratég.

Ve znojemské Nevoga aréně se hrálo před prázdnými tribunami. Mělo to podle Tomáška na průběh utkání nějaký vliv? „Pro domácí je to vždycky horší, u hostů je to podle mě u každého hráče jinak. Kulisa zápasu dodává emoce, asi si na to bohužel budeme muset zvykat. Mám strach, že to bude trvat delší dobu,“ pokrčil bývalý extraligový obránce rameny. Od pondělí jsou na čtrnáct dní pozastavena všechna utkání, týmy navíc nemohou ani společně trénovat. „Vůbec momentálně nevím, jak to bude. V pondělí si sedneme s vedením a řekneme si, co dál,“ uzavřel Tomášek.

Znojmo – Opava 6:4 (3:1, 1:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 2. Beránek (Rudovský, Vainonen), 14. Matuš (T. Svoboda, Luciani), 18. Vainonen (Rudovský, Stehlík), 37. Beránek (Rudovský, Havlík), 44. Kvasnica (Vainonen, Havlík), 59. Luciani (Havlík) – 16. Herman, 27. Chalupa (Štindl, Herman), 43. Herman (Wolf), 55. Peterka (Spálovský). Rozhodčí: Maťašovský – Musil, Maloušek. Vyloučení: 6:3, navíc Luciani (ZNO) 10 minut. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 0.

Opava: Hasala (Piták) - Kunc, Spálovský, Kocián, Šindelář (C), Chalupa (A), Šendera - Vaněk, Kadula, Seidler, Štindl, Peterka, Buršík, Zouhar, Wolf (A), Herman, Kovářík, Římský, Malina. Trenér: Aleš Tomášek.