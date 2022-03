„Závěr pro nás dopadl velmi dobře,“ usmíval se po utkání opavský trenér Aleš Tomášek. „Vítězství se ale nerodilo lehce. Soupeř má kvalitu, dvě třetiny byl lepším týmem,“ podotkl domácí kouč. „Nám nešly nohy,“ dodal. Do třetí periody ale nastoupil v opavském dresu úplně jiný tým. „Udělali jsme změny v sestavě. Řekli jsme si, že nemáme, co ztratit. Hra se otočila. Hokej se hraje šedesát minut a teď se to jenom potvrdilo. Děkujeme divákům za fantastickou atmosféru,“ uzavřel Aleš Tomášek. Další zápas je na programu ve středu, a to na ledě Valašského Meziříčí.