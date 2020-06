Úspěšná hokejová třída Slezanu Opava měla sraz. Kluci okolo olympijského vítěze z Nagana Davida Moravce se sešli po třiatřiceti letech. Velké setkání uspořádal jeden z nich, Rostislav Klapetek. Do Kajlovce, kde se akce konala, dorazil i jejich spolužák, bývalý francouzský reprezentant David Dostál.

Sraz hokejistů ze Slezanu. | Foto: Jana Mišková

„Myšlenka uspořádat tento sraz vznikla na pohřbu našeho trenéra Františka Vimmra,“ řekl organizátor setkání Rostislav Klapetek. „Akce se vydařila. Z Opavy jsme v dresech vyrazili vlakem do Hradce nad Moravicí a následně pěšky do Kajlovce, kde se sraz konal. Bylo to velmi příjemné setkání plné vzpomínek. David Moravec přivezl i zlatou medaili a prsten z Nagana,“ dodal Rostislav Klapetek. Na zahradě došlo i na střelbu na hokejové branky.