„Samozřejmě jsme si to celé představovali celé trošku jinak. Nechtěli jsme brzy inkasovat gól, bohužel nám to tam spadlo,“ ohlížel se za zápasem trenér Opavy Aleš Tomášek. „Domácí se uklidnili, ale neměli až tolik šancí. Bohužel my jsme si v zakončení nedokázali poradit, i když jsme několik gólovek měli. V přesilovkách jsme jich do ničeho nepustili, oni nás bohužel mají přečtené taky, ani my jsme neměli nic,“ dokončil své hodnoceni.