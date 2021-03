„Můj návrh, který jsme dělali s architektem Horákem, byl účelnější. Jsem ale rád, že zimák po letech řečí a slibů projde rekonstrukcí,“ řekl Deníku Alois Hadamczik. Šlo tehdy o kanadský model stadionu.

„Je ostudou bývalých primátorů, že se do opravy stadionu nepustili dříve. Peníze se dávaly do Slezanky, nové budovy Komerční banky nebo rekonstrukce kulturního domu Na Rybníčku. Za mě šlo o vyhozené investice. Přitom ze zimáku a bazénu, kam chodí lidi, se staly ostudy Opavy. Stejně tak si myslím, že by město nemělo vlastnit fotbalový profesionální klub,“ nešetřil kritikou úspěšný kouč.

„Politici vyhnali hokej z Opavy. Kdyby se rekonstrukce udělala dříve, nebo se postavil nový, hrála by Opava špičku první ligy a měla vysoké návštěvy. Tak se hokej v Opavě zabil, už nemá potenciál,“ podotkl Hadamczik a vzápětí dodal:

„Nevíce to dle mého mohl ovlivnit pan Klučka, bohužel se tak nestalo. I proto musím současného primátora Tomáše Navrátila pochválit. Rekonstrukci zimáku vnímám jako dobrý počin. Jsem za to rád.“

Prosklený? To mě zarazilo

Radost z rekonstrukce má bývalý obránce David Galvas, který si v barvách Slezanu zahrál i extraligu. „Pamatuji si už hodně vizualizací. Věřím, že teď už se dočkáme. Návrh se mi líbí, bude to super., Doufám, že tento stánek opět přiláká do hokeje co nejvíce dětí,“ přeje si hokejista, který v minulosti hrával i polskou a slovenskou nejvyšší soutěž.

„Jen mě trochu zarazilo, že bude prosklený. Pamatuji si, jak se na starém zimáku musely dávat závěsy proti slunci. Ale snad teď to bude jinak technicky vyřešeno,“ přidal svůj postřeh David Galvas.

„Osobně bych zimák s bazénem postavil v Městských sadech. Takhle se bude opravovat starý barák, a to vždy může přinést další problémy,“ vzal si slovo další z opavských odchovanců, dnes trenér Havířova Jiří Režnar.

„Ale jsem rád, že se konečně něco začalo dít. Návrh vypadá moc hezky, jen mě trošku ještě zaráží nízká kapacita. Z toho jasně vyplývá, že se do budoucna v Opavě nepočítá s vyšší soutěži,“ uzavřel odchovanec Slezanu.