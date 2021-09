/FOTOGALERIE, POZVÁNKA/ Hokejisté opavského Slezanu zatím válí. Svěřenci trenéra Aleše Tomáška zvládli úvodní dvě kola v prodloužení. Nejprve doma zdolali Kometu Brno a ve středu se jim venku podařilo přetlačit i Kopřivnici. Teď Opavští před vlastními fanoušky hostí Žďár nad Sázavou, zápas je na programu v sobotu od sedmnácti hodin.

Slezan hraje doma | Foto: Deník/Petr Widenka

Plameny mají zatím v tabulce tři body a v prvních dvou kolech kvůli marodce lepily sestavu. Na Hodonín to ve středu ale stačilo. Oproti tomu Slezan je až na lehce zraněného Hendrycha kompletní. Z prvních dvou kol mají Opavští čtyři body za výhry v prodloužení. „Do sezony jsme šli s pokorou, ale s odhodláním a v prvních dvou kolech to bylo vidět. S Kometou jsme hráli trpělivě odzadu a čekali na chyby soupeře, jen nás trošku mrzí, že jsme zápas rozhodli až v prodloužení. V Kopřivnici jsme hráli stejně, a i když už to na konci s námi nevypadalo dobře, podařilo se nám vyrovnat a pak v prodloužení znovu vyhrát,“ podotkl opavský centr Lukáš Peterka.