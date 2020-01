O postupu Ruska rozhodl v čase 63:24 druhým gólem v utkání útočník Ivan Morozov. Za vítěze skóroval dvakrát i Jegor Sokolov. Švédům nebyly nic platné ani čtyři body za dvě branky a dvě asistence obránce Rasmuse Sandina.

"Je to špatné. Věřím, že jsem mohl pomoci ještě víc k tomu, abychom tento zápas vyhráli. Ale dopadlo to takto. Musíme se připravit na zítra," řekl Sandin a vyhlížel boj o bronz.

Vstup do utkání vyšel Švédsku, které se už po 16 vteřinách ujalo vedení. David Gustafsson vyhrál v levém kruhu vhazování a Sandin trefil bližší horní roh branky Jaroslava Askarova. Rusové ale rychle otočili stav.

Ve čtvrté minutě prostřelil z pravého kruhu Huga Alnefelta mezi betony Morozov. O chvíli později fauloval Nils Höglander Grigorije Děnisenka a dostal trest na pět minut a do konce utkání. V čase 5:40 využil početní výhodu z dorážky Alexandr Chovanov.

Ve 13. minutě zachytil Alnefeltovu chybnou rozehrávku Sokolov a zvýšil už na 3:1. Švédové se vrátili do hry za necelé tři minuty, kdy vyloučení Alexandra Romanova potrestal střelou z levého kruhu Samuel Fagemo. Nejlepší střelec turnaje se radoval ze sedmé branky.

Ve druhé třetině se diváci dočkali jediného gólu. Ve 32. minutě při trestu Chovanova skončila za Askarovovými zády tečovaná střela Sandina.

V další početní výhodě při trestu Maxima Sorkina otočil v 45. minutě stav střelou přes clonu o pravou tyč Nils Lundkvist a Askarova nahradil Amir Miftachov. Ten neinkasoval a sledoval z brankoviště obrat. Za čtyři minuty vynutil prodloužení Sokolov, který překonal Alnefelta z úhlu. V nastavení rozhodl po rychlém průniku Morozov.

"Byl to strašně těžký zápas, ale bojovali jsme do konce a dokázali jsme vyhrát. Jsme šťastní," řekl Morozov. "Je to nejlepší moment mé dosavadní kariéry. Neuvěřitelné," radoval se další ruský útočník Vasilij Podkolzin.

Kazachstán porazil v sérii o udržení Německo 4:1 a vynutil si rozhodující zápas. Nováček elitní kategorie nenavázal na čtvrteční výhru 4:0, o sestupu se tak rozhodne v Ostravar Aréně v neděli od 11:00.

Kazaši po úvodním náporu Němců otevřeli v páté minutě skóre, gólmana Henrika Haneho překonal bekhendem Stanislav Alexandrov. V čase 25:05 krátce po skončení své přesilové hry udeřili podruhé a z dorážky zvýšil Oleg Bojko.

Po 92 vteřinách se po individuální akci trefil z mezikruží opět Alexandrov a v 57. minutě při německé power play zařídil už čtyřbrankový náskok Denis Čaropov. Kazašský gólman Vladislav Nurek sice přišel 89 sekund před koncem o čisté konto, ale při důležitém vítězství ho to mrzet nemuselo.

Semifinále:

Švédsko - Rusko 4:5 v prodl. (2:3, 1:0, 1:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 1. Sandin (D. Gustafsson), 15. Fagemo (Sandin, Lundkvist), 32. Sandin (Fagemo, Nässén), 45. Lundkvist (Sandin, Nässén) - 4. Morozov (Podkolzin, Dorofejev), 6. Chovanov (N. Alexandrov, Děnisenko), 13. Sokolov, 49. Sokolov (Chovanov), 64. Morozov (Podkolzin, Voronkov). Rozhodčí: Lawrence (Kan.), Vikman - Hägeström (oba Fin.), Huseby (Kan.). Vyloučení: 5:11, navíc Höglander (Švéd.) 5 min. a do konce utkání. Využití: 3:2. Diváci: 8693.

19:00 Kanada - Finsko.

O udržení - 2. zápas:

Kazachstán - Německo 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 5. Alexandrov (Sajko), 26. Bojko (Musorov), 42. Alexandrov (Šajchmeddenov), 57. Čaporov (Musorov) - 59. Schinko (Wirt, Kinder). Rozhodčí: Hejduk (ČR), Tscherrig (Švýc.) - Bowles (USA), Nordlander (Švéd.). Vyloučení: 6:3. Bez využití. Diváci: 1489. Stav série: 1:1.