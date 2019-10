Chcete vidět českou legendu světového hokeje v akci? Kladenští Rytíři se už tuto neděli střetnou v Ostravar Aréně s hokejisty Vítkovic. A VY MŮŽETE BÝT U TOHO!

Nejlepší Evropan v historii kanadsko-americké NHL má za sebou náročné období. Kromě starostí se sportovní i funkcionářskou prací v Kladně byl nedávno v Las Vegas, na začátku týdne pak převzal na Pražském hradě od prezidenta Miloše Zemana medaile Za zásluhy a ve středu odpoledne se účastnil tiskové konference Českého hokeje.

„Je to šílený. Vrátil jsem se z Ameriky… Kdybych mohl hrát jen hokej, tak se tady nebavíme o jednom bodu, to říkám upřímně. Bylo by to úplně o něčem jiném. Jsem unavený a vyřízený. Ono se to nezdá, ale je to společensky únavné. Když někam jdu, snažím se neodmítnout fotku, podpis. Než dojdete z jedné místnosti do druhé, tak se stokrát vyfotíte. A jste tam pět hodin. I když jsem se vrátil, je to psychicky únavné,“ přiznal Jágr.

„Ale nedá se nic dělat. Je to moje zodpovědnost vůči klubu, jsou to sponzoři a díky nim můžeme extraligu hrát. Pro mě jsou třeba tyhle akce důležitější než dát góly na ledě,“ dodal.

Naposledy Kladno padlo 1:2 po prodloužení na ledě Hradce Králové. „Jsem smutný z toho, že jsme to tady nechali. Byly tam chyby, zbytečná přesilovka. Nevyhodíme puk u modré čáry na tři pokusy, k té přesilovce by vůbec nedošlo. Nemůžu nikomu nic upřít, jde spíš o nevyzrálost, že jim to tam předložíme na talíři. Hokejově můžeme hrát s kýmkoliv,“ říká Jágr s tím, že předešlý debakl v Třinci si tým vyříkal.

Nevyloučil ani možnost posil. „My nemáme problém s tím, že bychom nebojovali nebo neměli fyzičku. Tam je ta hokejovost, ale tu shání asi všichni. Že byste hotový hokejisty trhali někde na stromě, to asi těžko. Když už někdo existuje, tak bere plat, který my si nemůžeme dovolit. Ale někdy máte štěstí i z té druhé nejvyšší soutěže,“ míní Jaromír Jágr.

„Každý zápas je pro nás důležitý, hrajeme o přežití. Kdybychom měli o deset bodů víc, tak nikdo nemůže říct ani slovo, ale my je bohužel nemáme. Ale jak jsem už říkal, nevyzrálosti, nezkušeností,“ doplnil.

Aspoň si mohl pochválit kulisu, bouřlivé publikum lze očekávat i v Ostravě. „Diváci byli skvělí. Škoda, že jsem nepředvedl lepší show. Ale jsem bohužel unavený. Tleskali, nepískali, byl to ohromný rozdíl mezi Hradcem a Boleslaví,“ uzavírá Jágr.