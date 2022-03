„Začnu od konce, v prvé řadě musím poděkovat divákům, kteří vytvořili neskutečnou atmosféru. Chodím i na Vítkovice, ale tohle se vůbec nedá srovnávat, tady to bylo mnohem hladovější a zkrátka od srdce. Co se samotného zápasu týká, v první třetině nám hodně pomohl gólman, hosté měli tři velké šance. Od druhé třetiny se to vyrovnalo, postupem času se naše hra stupňovala. V prodloužení se na naší stranu přiklonil i kus štěstí, to je potřeba říct. Ale odehráli jsme to chytře,“ svěřil se po utkání opavský trenér Aleš Tomášek.