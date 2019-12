Vše začalo hned v úvodu, kdy pykal za faul útočník Matěj Pekař, a pak udeřil Reichel. „Šílený start. Je odehráno pět vteřin, fanoušci nás ženou, jenže faul a z toho inkasujeme. To byl těžký kalibr, tohle jsme v plánu neměli,“ přiznal v pozápasovém hodnocení trenér.

Chtěli na soupeře vletět, jenže i nadále faulovali. Celkově Češi obdrželi sedm dvouminutových trestů, k tomu dvě „desítky“ (Zábranský, Dajčar). Tu měli Němci jen jednu, ale zato deset menších vyloučení. „Je to vždy na hráčích, vyspělosti daného kluka, jak se s tím popsuje, zda si dá pozor, jak kontroluje hokejku, jak vyhodnotí, kdy hráče dohrát a kdy ne. A dnes si na to kluci pozor nedali,“ pokrčil rameny Varaďa.

„Sice se snažili, ale i ve druhé třetině to bylo takové nemastné neslané, pomalu jsme se dostávali do tempa, měli jsme spoustu vyloučení. A zbytečných. To bralo tempo ostatním hráčům, kteří oslabení nehrají. To vše se na výkonu podepsalo. I když kluci ve třetí třetině dotahovali, tak štěstí bylo na straně soupeře. Tři góly v oslabení vnímám jako klíčovou věc,“ dodal kouč.

Po vyloučení Zábranského a Dajčara ve druhé třetině se dokonce dostal se svým realizačním týmem do situace, kdy mohl střídat jen čtyři obránce. „Víte, to ani nebylo moc těžké. V podstatě nebylo kam sáhnout, ostatní kluci to měli těžké, ale popasovali se s tím slušně. Nicméně hloupá vyloučení se nám nemůžou stávat,“ uvedl Varaďa.

Jinak jej hra Němců nepřekvapila. „V podstatě hráli to, co jsme čekali. Číhali jen na své příležitosti, využili tři přesilové hry a to nakonec rozhodlo,“ hledal příčiny porážky.

„Hlavně ve třetí třetině to zatáhli mezi modrou a červenou čáru, čekali na nás, my se museli dostat dovnitř. Ale tam jsem z kluků cítil, že chtějí, takový pocit jsem z prvních dvou třetin neměl. Jak říkám, bylo to nemastné neslané, nedostali jsme se do tempa a to nás stálo body,“ pokračoval Varaďa.

Teď se mužstvo musí dívat před sebe. V pondělí a úterý se utká s favorizovanými celky USA, respektive Kanady. A patrně v nich Češi budou potřebovat bodovat. „Uvidíme, v jakém složení budeme trénovat, protože jsme pobouchaní, takže záleží i na zdravotním stavu. Pečlivě se ale připravíme, vše si rozebereme, ukážeme a snad se to zlepší, že si hráči budou dávat pozor na fauly, které nás stály zápas. Věřím, že kluci mají po dvou zápasech sil dost. Je to jen o tom dodržovat věci, které si řekneme a provedení přesilových her i oslabení. Speciální týmy totiž vyhrávají zápasy,“ má jasno Václav Varaďa, který by rád navázal na posledních deset minut proti Německu.

„Protože těch bylo hodně dobrých. To jsem řekl i hráčům. Fauly se mi nelíbily, ale to ode mě také slyšeli. Není třeba si sypat popel na hlavu, je nutné udělat sebereflexi, kouknout, co bylo špatně a připravit se na dalšího soupeře,“ uzavřel neodevzdaně Varaďa.