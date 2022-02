„Začali jsme trochu nervózně, protože víme, o co hrajeme. Od toho se to celé odvíjelo. Místo toho, abychom zavřeli třetinu, jsme udělali jsme pár chyb a hned na začátku jsme dostali dva góly. Tým se potřeboval uklidnit, a pak se hra vyrovnala. Valmez má ovšem velice silné mužstvo s dobrými individualitami. Šance, které jsme měli, se nám bohužel nepodařilo proměnit. Dát gól, dva navíc, mohli jsme utkání zdramatizovat,“ uvědomuje si trenér Opavy Aleš Tomášek. K postupovým šancím svého týmu řekl: „Víme, jaká je situace. Bohužel už to nemáme ve svých rukách, ale sobotní zápas jdeme vyhrát, utkání Kopřivnice – Žďár neřešíme.“