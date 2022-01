„Na Brno mám v letošní sezoně štěstí. Zatím jsme s ním všechny zápasy zvládli,“ pousmál se opavský trenér Aleš Tomášek. „Ve druhé třetině jsme měli část hry, kdy nás soupeř vodil jako slepé koně a šel do vedení,“ pokračoval šéf opavské lavičky.

Ovšem přišla třetí část, ve které Slezan neskutečně zabral. „Ve třetí třetině byla na naší straně vidět obrovská bojovnost. Dostali jsme zápas na svou stranu. Bohužel naše chyby vrátily Brno do hry. Naštěstí jsme si zvládli. Byly to ale nervy. Pro nás to jsou důležité tři body v boji o čtvrtou příčku,“ uzavřel Aleš Tomášek.

HC Slezan Opava – Kometa Brno B 6:4 (1:1, 1:2, 4:1)

Branky a nahrávky: 15. Kadula (Šindelář, Štindl), 26. Vašenka (Beránek, Vojtovič), 44. Ficek (Vojtovič, Štindl), 47. Wolf (Malina, Zouhar), 54. Rousek (TS), 60. Rousek (Wolf, Malina) – 11. Pigl (Popelka, Kučera), 29. Škvrně (Sedláček, Trnka), 38. Popelka (Trnka, Škvrně), 48. Mokrohajský (Brabenec, Havlát). Rozhodčí: Grygera – Bubela, Mikšík. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Diváci: 299.

HC Slezan Opava: Piták – Thiel, Šindelář, Kocián, Ficek, Věntus, Zelenka, Zouhar, Zapletal – Vašenka, Štindl, Krupa, Wolf, Peterka, Kadula, Vojtovič, Beránek, Malina, Rousek, Buršík, Horný Trenér: Aleš Tomášek.