Opava – Poslední dva zápasy ve druhé lize opavským hokejistům příliš nevyšly. Naposledy prohrála Opava ve středu na ledě přerovských Zubrů.

Ilustrační foto | Foto: Foto: repro Deník

„Myslím si, že diváci viděli výborné utkání. Domácí hrají v poslední době ve skvělé formě, navíc se hrálo před skvělou kulisou,“ řekl úvodem trenér Slezanu Karel Suchánek. „Při závěrečné power– play jsme dvakrát netrefili branku,“ pokračoval trenér Opavy, který dal mezi tyčemi šanci junioru Trenčanovi.

„David Iláš nenastupoval do posledních zápasů zcela zdráv, to se promítlo i do jeho výkonu. Adam v Přerově nezklamal. I díky jemu byl výsledek do posledních vteřin otevřený,“ chválil Suchánek mladého brankáře.

Nyní se představí Slezan na domácím ledě, v neděli hostí od 17 hodin Valachy ze Vsetína.

„Potřebujeme nutně bodovat. Zatím nám patří v tabulce sedmá příčka, ale týmy zespodu se na nás dotahují. Doma jsme těch bodů už rozdali docela dost,“ varuje trenér. „Na druhou stranu to dělá soutěž i atraktivnější,“ doplnil Suchánek.

Valaši ze Vsetína disponují zkušeným kádrem. „Jsou silní hlavně v přesilovkách, které řídí zkušený Štraub. Je mu tuším něco přes čtyřicet a stále dokazuje, že ve druhé lize je platným hráčem,“ podotkl Suchánek.

„Pokud se nebudeme nechávat zbytečně vylučovat a pokryjeme si jejich brejkové hráče, můžeme uspět,“ uzavřel Karel Suchánek. Zápas na opavském ledě má úvodní buly v neděli od 17 hodin.