Vstup do utkání přitom Slezané optimální neměli. Už ve třetí minutě otevřel skóre hostující Kuchařík. Opava se ale dočkala vyrovnání ještě v první třetině, Peslarovo nahození šikovně tečoval Černý.

Na další gól se čekalo až do 38. minuty. Zelenkov našel zpoza branky volného Kováříka a ten se nemýlil – 2:1. V poslední třetině už se zdálo, že Slezan těsný náskok uhájí. Jenže přišla 56. minuta a Seidlerovo kontroverzní vyrovnání.

Opavští protestovali, že byl gól dosažen kopnutím, leč marně. Ještě před koncem základní hrací doby ale Bobři velkoryse nabídli domácím minutu a půl dlouhou přesilovku 5 na 3, kterou Slezan nepohrdl. Na konci pohledné akce byl Wolf, v samotném závěru ještě přidal do prázdné pojistku Zelenkov.

"Zápas byl podobný, jako naše první domácí utkání s Valmezem. My jsme tlačili a oni vedli, i když jsme hráče nabádali, že přesně to se nesmí stát. Z naší strany to bylo rozpačité, ale pak jsme ukázali, že jsme tým. Vyrovnali jsme, šli jsme si trpělivě za svým. Sice jsme dostali kontroverzní branku, nicméně se nám v závěru podařilo dobře sehrát přesilovku pět na tři. Za vítězství jsme šťastní,“ radoval se po utkání šéf opavské střídačky Pavel Zdráhal.

V sobotu se Slezan představí na ledě druhého Havlíčkova Brodu.

OPAVA – VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 4: (1:1, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 15. Černý (Peslar, Wolf), 38. Kovářík (Zelenkov), 58. Wolf (Herman, Zdeněk), 60. Zelenkov (Wolf) – 3. Kuchařík (Martiník), 56. Seidler (Ondračka, Vaněk). Rozhodčí: Novák – Rychlý, Konvička. Vyloučení: 6:7. Využití: 2:0. Diváci: 315.