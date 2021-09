V dresu Komety by měli nastoupit ostřílení zadáci Jozef Kovačík s Tomášem Malcem, kteří mají dohromady tři extraligové tituly. O rozruch v útoku by se měl starat pětačtyřicetiletý veterán s téměř šesti sty extraligovými starty na kontě Kamil Brabenec nebo první ligou ze všech stran ošlehaný Patrik Moskal. Kometa roli favorita potvrzovala i v přípravě, z osmi zápasů jich hned šest zvládla vítězně.

Opavský Slezan má letos hodně mladý kádr. Do klubu se před sezonou vrátila řada mladých odchovanců, kteří byli rozesetí po větších okolních klubech. Jedná se třeba o zadáky Jana Thiela nebo Dominika Věntuse. Útočné řady pak doplnili Adam Beránek s Janem Vojtovičem. Kariéru naopak ukončili dlouholetí pilíři Bohumil Herman a také Petr Chalupa, kterého už do dalších hokejových bojů nepustí nadvakrát operované koleno. Na poslední chvíli navíc skončili produktivní útočníci Seidler s Vaňkem, kteří zamířili do Kopřivnice.

„Když se na to podívám, tak máme kromě první pětky hodně mladé mužstvo. Úkol je tedy jasný – mladé zabudovávat do sestavy, jsou to kluci, kteří jsou po juniorkách. Výhodou je, že to jsou Opaváci. Z mého pohledu bude možná letošní sezona pro nás trošku překlenovací,“ přiznává kouč Slezanu Aleš Tomášek.

Opavský kouč si plně uvědomuje, že jeho tým v sobotu nebude favoritem, silnou Kometu ale bude chtít překvapit. „Přípraváky skoro všechny vyhráli, mají tam bývalé extraligové hráče, se kterými chtějí postoupit. Herně moc nevíme, co od nich čekat, kůži ale rozhodně nebudeme chtít dát lacino,“ slibuje Tomášek.

Kádr Slezanu na začátku sezony 2021/22

Brankáři: Jan Baldik, Dominik Piták.

Obránci: Martin Kocián, Marcel Kunc, Lukáš Prokop, Jiří Šindelář, Jan Thiel, Dominik Věntus, Filip Zapletal, Adam Zouhar, Dominik Ficek.

Útočníci: Adam Beránek, Jakub Hendrych, Lukáš Horný, Vlastimil Malina, Lukáš Peterka, Jakub Římský, Tomáš Rousek, Jan Štindl, Jan Vojtovič, Petr Wolf, Martin Buršík, Jan Vašenka, Kryštof Kadula.