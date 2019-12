Utkání rozhodla třetí třetina. Po čtyřiceti minutách byl stav 1:1, Slezané ale v poslední periodě zařadili vyšší rychlost a čtyřma góly rozhodli.

„K soupeři jsme měli respekt, ale rozhodně jsme nejeli jen na výlet. V poslední době mi navíc přijde, že jsme na tom venku herně lépe než doma. Domácí mají marodku, hráli jen v patnácti lidech, my jsme hráli na čtyři pětky. První třetina byla výtečná, naopak ve druhé to nebylo ono. Ve třetí třetině jsme to stáhli na tři lajny, zlomové byly branky na 2:1 a 3:1. Zbytek utkání už jsme si pohlídali, opět nás podržel brankář,“ komentoval utkání trenér Slezanu Pavel Zdráhal.

HAVLÍČKŮV BROD – OPAVA 1:5 (0:1, 1:0, 0:4)

Branky a nahrávky: 23. Mikeš (Pospíchal, Vala) – 14. Peslar (Malina, Wolf), 41. Dvořák, 43. Zdeněk (Wolf, Ficek), 55. Rousek (Zelenkov), 56. Štindl (Gulda, Zdeněk). Rozhodčí: Marek - Klouda, Křivohlavý. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 429.

Opava: Daňa (Lamla) – Šindelář (C), Zouhar, Chalupa (A), Zdeněk, Ficek, Peslar, Gabrhelík – Peterka, Rousek, Kovařík, Herman, Kysučan, Cihlář, Dvořák, Štindl, Zelenkov, Wolf (A), Gulda, Malina. Trenér: Pavel Zdráhal.

Tomáš Chalupa