Otazník s obsazením trenérské lavičky v opavském Slezanu je vyřešen. Druholigové hokejisty v novém soutěžním ročníku povede dvojice Aleš Tomášek – Vladimír Holík. Druhý jmenovaný tak u loni úspěšného týmu nahrazuje Pavla Zdráhala, který zamířil do manažerského křesla v havířovském AZ.

Vladimír Holík (vlevo) ještě v dresu Sarezy | Foto: VLM

„Známe se s Alešem Tomáškem dlouho, vlastně jsme ještě spolu hráli v Opavě extraligu. Volal mi, dali jsme si schůzku, přesvědčoval mě, ať to vemu. Rozhodl jsem se, že do toho půjdu, takže už jsme pak řešili s vedením podmínky naší spolupráce,“ hlásí nový Tomáškův asistent Vladimír Holík. „Aleš v tom ale určitě sehrál největší roli, protože se známe opravdu dlouho,“ doplňuje dvaačtyřicetiletý bývalý obránce, který si zahrál mimo jiné i na Slovensku a ve Skotsku. Nejvýraznější stopu zanechal ve Francii, kde strávil v dresu Brestu a Clermontu osm sezon. Aktivní kariéru ukončil po sezoně 2016/17, na kterou se vrátil do Opavy. Ta je také nakonec pro Holíka první trenérskou štací.