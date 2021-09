Hokejisté opavského Slezanu i ve druhém přípravném utkání dokázali porazit Nový Jičín. Tentokrát na ledě Ďáblu zvítězili 3:2 po samostatných nájezdech. Vítězný gól vstřelil kapitán týmu Jiří Šindelář.

Slezan vyhrál v Novým Jičíně | Foto: Deník / Petr Widenka

Opava ve druhé třetině šla do dvougólového vedení, o to ve třetí části přišla. „Hrálo se na poměrně těžkém ledě, což bylo znát. My jsme odehráli první dvě třetiny solidně, v té druhé jsme šli do vedení. Za stavu 2:0 jsme hráče varovali, že ještě není hotovo,“ řekl trenér opavského Slezanu Aleš Tomášek. „Ve třetí třetině jsme se ale dvakrát nechali dvakrát vyloučit a de facto góly soupeři darovali. Možná je ale dobře, že se nám tohle stalo v přípravě a ne v sezoně. V brance podal výborný výkon Honza Baldik,“ zakončil kouč Opavy.