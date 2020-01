„Takové zápasy se fanouškům musí líbit. Byl to horor se vším všudy, pro nás se šťastným koncem,“ usmíval se trenér Slezanu Pavel Zdráhal.

„Potkaly se dva vyrovnané týmy a podle toho to taky vypadalo. Paradoxně nás asi nastartoval faul Jirky Šindeláře, i když mě mrzí zranění Mirka Třetiny,“ přiznal pro klubový web trenér. „Začali jsme si věřit, i když tam bylo několik diskutabilních zákroků, ale u Rouska jsem přesvědčený o tom, že to faul nebyl a Peslara jsem neviděl. Ke konci tam byly i emoce. My jsme ale vyhráli a to je v tuto chvíli hlavní,“ zakončil Zdráhal.

HK Opava – Havlíčkův Brod 6:4 (1:1, 2:0, 3:3)

Branky a nahrávky: 9. Rousek (Šindelář, Herman), 31. Gulda (Štindl, Hendrych), 40. Wolf (Štindl, Peslar), 48. Štindl (Gulda, Wolf), 57. Štindl (Peslar), 59. Malina (Šindelář, Herman) – 5. Ludvík (Síla, Pospíchal), 42. Ludvík (Voříšek, Kulhánek), 50. Přidal (Vala), 60. Tecl (Síla). Rozhodčí: Šutara – Vengřín, Rychlý. Vyloučení: 6:7. Využití: 4:0 . Diváci: 520.

Opava: Daňa – Šindelář, Chalupa, Zouhar, Peslar, Zdeněk, Ficek – Wolf, Buršík, Malina, Rousek, Kadula, Štindl, Zelenkov, Peterka, Gulda, Kovářík, Herman, Hendrych. Trenér: Pavel Zdráhal.