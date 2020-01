„Prohrát jsme si nezasloužili,“ hlesl bývalý extraligový útočník. „Hráče i přes porážku musím pochválit. První třetině jsme nehráli špatně, bohužel branku na rozdíl od soupeře jsme nedali. Ve druhé části jsme měli spoustu zranění a vyloučení,“ pokračoval v hodnocení na klubovém webu Pavel Zdráhal.

„Ve třetí části jsme se semkli, kluci dřeli. Nakonec jsme sahali po bodu. Škoda, že se nám to nepovedlo,“ smutnil trenér a pokračoval: „Uznávám, že je Šumperk velmi kvalitní mužstvo, ale nerozumím tomu, proč jim ve třech ze čtyř našich vzájemných zápasů pomáhá rozhodčí. V Šumperku nám neuznali regulérní gól, dneska tam bylo neskutečné množství neodpískaných faulů a ofsajdů. Rozhodčí Čech má v extralize nespočet odpískaných utkání, ale doufám, že už dlouho pískat nebude. Protože jestli mají pískat takoví, tak to vůbec nemá smysl hrát. Rovnou se domluvme na výsledku a ukončeme to."

HK Opava – Šumperk 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 59. Gulda (Wolf, Zelenkov) – 11. Milfait (Jaroš, Haloda), 38. Spratek (Hroch, Kofroň). Rozhodčí: Čech - Kučera, Blažek. Vyloučení: 5:2 . Využití: 1:1 . Diváci: 456 .

HC Slezan Opava: Daňa – Chalupa, Šindelář, Zouhar, Ševěček, Zdeněk, Ficek, Gabrhelík, Peslar – Peterka, Hendrych, Kysučan, Černý, Herman, Štindl, Rousek, Wolf, Zelenkov, Malina, Gulda, Kadula. Trenér: Pavel Zdráhal.