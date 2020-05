Hokejisté opavského Slezanu začali přípravu na nový soutěžní ročník. Tým dostal na povel po odchodu Pavla Zdráhala do Havířova jeho asistent Aleš Tomášek. Horkou novinkou je konec zkušeného útočníka Lukáše Černého. Ten ale v klubu úplně nekončí, bude plnit roli kustoda.

Hokejisté Slezanu začali přípravu | Foto: Petr Widenka

Je jasné, že kabina projde změnami. Vedle Černého skončil s aktivním hraním také obránce Jakub Pelsar, jenž bude trénovat mládež v Havířově. O místo v Chance lize se bude v Havířově rvát brankář Matyáš Daňa, David Zdeněk pro změnu zamířil do Kolína, který postoupil do Chance ligy. „Je to těžké. Tím, že nejsme profesionálové, tak někteří kluci přes léto více pracují, aby zase v zimě mohli jezdit na zápasy, navíc celou situaci komplikuje pandemie,“ poznamenal trenér Aleš Tomášek. „Máme tady tak především juniory a kluky, které zkoušíme. Brankáři navíc ještě v úterky a čtvrtky mají vlastní tréninky s trenérem brankářů Kryštofem Mrázkem.“