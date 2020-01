Čtvrtý Slezan potřebuje vyhrát, aby zůstal v kontaktu s třetím Hodonínem a druhým Brodem. Trenérovi Pavlu Zdráhalovi se po dvouzápasové absenci zaviněnou nataženými postranními vazy do sestavy vrací centr Jan Štindl.

Ten se při zranění na střídačce ujal role jakéhosi hecíře a kustoda. "Moc jsem si to užíval. Člověk je v trošku jiné pozici, ale hodně jsem to prožíval," přiznává šestadvacetiletý centr. "Bavilo mě klukům dělat dobrou atmosféru a povzbuzovat je," dodává s úsměvem.

Teď už se ale soustředí pouze na zápas s Bruslařským klubem. "Hrajeme doma a chceme vyhrát. Zároveň bych si přál, aby nás přišlo povzbudit co nejvíce lidí. Vnímáme, že se návštěvy zvedají a vlévá nám to krev do žil," přeje si Štindl.

Utkání Opavy s Havlíčkovým Brodem začíná v sobotních 17 hodin.