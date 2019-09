Hokejisté opavského Slezanu vstoupili do nového ročníku dobře. Na domácím ledě porazili Kopřivnici 5:3. Domácí těžili z přesilových her.

HC Slezan Opava-HC Tatra Kopřivnce. | Foto: Deník / Petr Widenka

„Vyhrálo se, takže to nechci hodnotit negativně, ovšem musím přiznat, že to byly nervy. První třetina byla perfektní, vyšly nám přesilovky. Za stavu 3:0 máme mít zápas pod kontrolou, ale zbytečně jsme si to zkomplikovali, navíc v našich přesilových hrách. Klukům nelze upřít bojovnost a snaha, ale byly tam zbytečné chyby a místy nekoncentrovanost. Velký dík patří Matyášovi, který nás podržel,“ řekl pro klubový web trenér Pavel Zdráhal.