/FOTOGALERIE/ Hokejisté Opavy mají důvod k radosti. V brněnské hale Rondo dokázali porazit béčko extraligové Komety 4:3. Hrdinou zápasu byl hostující obránce Marcel Kunc, který dal dva góly včetně toho vítězného a do statistik si připsal i jednu asistenci.

Opavští hokejistí loupili v Brně | Foto: Deník/VLP Externista

„Věděli jsme, že hrajeme se zkušeným týmem, takže jsme tomu v první třetině uzpůsobili hru a vypadalo to solidně. Ve druhé třetině jsme si za stavu 2:0 mysleli, že to půjde samo a najednou jsme dostali do třetí třetiny dvě vyloučení, hra se vyrovnala,“ hodnotil utkání opavský trenér Aleš Tomášek. „Byly to nervy a s takhle mladým mužstvem je to těžké ukočírovat. Zhostili jsme se toho ale parádně a máme tři body. Za stavu 3:3 jsme to uklidnili a počkali jsme si na soupeřovu chybu, která přišla. Závěr se nám díky obětavému výkonu podařilo dohrát, kluci lehali do střel,“ pochvaloval si trenér vítězného týmu.