České softbalistky splnily hlavní cíl, postoupily do olympijské kvalifikace v nizozemském Utrechtu, která začne 23. července. Také proto si realizační tým natáčel po celou dobu nadhazovačky soupeřek a nabíral důležité informace. „Šampionát jsme brali také strategicky, máme spoustu dat a video materiálu, co ostatní týmy nemají, protože na tom začaly pracovat pozdě, v závěru turnaje. V tomhle vedeme. Teď musíme nabraná data zpracovat, interpretovat a použít. Pokud to dokážeme a holky soupeře přechytračí, tak budeme mít šanci ty nejlepší obrany prorazit a povede se nám postoupit,“ řekl reprezentační trenér Vojtěch Albrecht.

České softbalistky nevstoupily do rozhodujícího duelu dobře, když ve třetí směně odpálila trojbodový homerun Britka Nerissa Myersová. Za to domácí hráčky se nemohly proti nadhazovačce Corrickové dlouho prosadit. V páté směně odskočily soupeřky z Velké Británie o dva body, když se přízemním odpalem doprostřed hřiště trefila Alicja Wolnyová. Z plně obsazených met pak doběhly pro body dvě hráčky. Úspěšný odpal zaznamenala Veronika Klimplová, a to v páté směně. V sedmé směně se prosadila Eva Rendlová odpalem do levého vnějšího pole. O jediný bod se postarala Lucie Petrásková, když po jejím skákavém odpalu doprostřed hřiště doběhla na domácí metu Kristýna Malá. Více se už českým hráčkám nepovedlo zařídit.

Bilance na ME: 8 výher a 4 prohry

Český tým tak na evropském šampionátu osmkrát vyhrál a čtyřikrát prohrál. V celkové bilanci si softbalistky připsaly 52 bodů a obdržely 37. Nejlepší pálkařkou se stala Veronika Klimplová, když zaznamenala 12 úspěšných odpalů. Nejvíce bodů poté zařídila Kristýna Malá, a to osm.

Pro české softbalistky začne vrchol sezony koncem měsíce, kdy odcestují do Nizozemska na olympijskou kvalifikaci. Tam se o jedno postupové místo na OH v Tokiu 2020 utká šest nejlepších evropských týmů a dva africké, tedy JAR a Botswana. „Itálie, Nizozemsko a Británie šly do zápasů naplno, nechtěly nic podcenit. Nasadily proti nám nejlepší nadhazovačku. Z těch informací budeme těžit. Zároveň si myslím, že pokud více zabereme na pálce, tak jsou síly vyrovnané,“ dodala Petrásková.

Do posledního utkání na domácím šampionátu nenastoupila Veronika Pecková, nejlepší česká nadhazovačka. A to z taktických důvodů. „Uvědomujeme si, že Verča musí zvládnout utkání s těmi nejlepšími týmy, co jsou v Evropě nad námi. Proto jsme ji šetřily až na olympijskou kvalifikaci,“ vysvětila Petrásková. Softbalistky si v olympijské kvalifikaci věří. „Jsme už patrně jediný český týmový sport, který má reálnou šanci se dostat na olympiádu v Tokiu. My si věříme. Je to unikátní možnost pro Česko,“ vyhlásil Albrecht.