/FOTOGALERIE/ Hokejoví veteráni z Opavy ovládli tradiční turnaj v Rýmařově, který se hrál pod širým nebem. Potvrdili roli favoritů a brali zlato. Opavští měli tým nabitý hvězdami. Divákům se představili borci jako Dostál, Gulda, Kramný, Pavelek nebo Kocián.

Horní řada zleva: David Dostál, Petr Gulda, David Kříž, Miloš Španěl, Zdeněk Pavelek, Tomáš Kramný, Dalibor Foldyna. Spodní řada zleva: Petr Kocián, Jiří Fajkus, Luboš Kuliha, Pavel Kovalčík | Foto: Deník/VLP Externista

„V našem týmu se objevilo hned pět hráčů, kteří v minulosti hráli extraligu a dva, jež startovali na seniorském mistrovství světa,“ řekl úvodem jeden ze členů vítězného týmu Pavel Kovalčík. David Dostál dokonce reprezentoval Francii na olympijských hrách. Opavané krom celkového prvenství brali i ceny pro nejlepší jednotlivce. Petr Kocián nastřílel nejvíce gólů a Tomáš Kramný si odnesl cenu pro nejlepšího obránce celého podniku. „Pro mě osobně to byl neuvěřitelný zážitek. Zahrál jsem si s kluky, na které jsem se chodil jako dítě dívat na opavský zimák. To se ještě v Opavě hrávala extraliga,“ poznamenal Pavel Kovalčík, který jako jediný z týmů neměl mládežnickou hokejovou minulost. „Hrával jsem hokejbal a florbal, a hokej jsem začal hrát před deseti lety. Kdyby mi to někdo tenkrát řekl, že budu jednou hrát v takovém týmu, tak mu řeknu, že se