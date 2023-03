/FOTOGALERIE/ Je velkým bojovníkem v životě i ve sportu. Štěpán Kaloč, jedenáctiletý klučina z Ostravy, patří mezi naděje českého para hokeje. V pátek nechyběl ani na kempu v Třinci, kde si měl možnost zatrénovat po boku české legendy Zdeňka Krupičky. Štěpána doprovázela na akci maminka Markéta. Štěpán se para hokeji věnuje rok a čtvrt. Progres je u něj velký. Dokonce si už zahrál za juniorskou reprezentaci.

Štěpán Kaloč s maminkou Markétou | Foto: Deník/Petr Widenka

„Hokej je pro mě absolutní jednička. Je to rychlý, tvrdý a hlavně týmový sport,“ vyjmenovává Štěpán přednosti para hokeje. Aktuálně je členem ostravského týmu Flamingos. „S týmem trénuji. Dokonce jsem si zahrál i za juniorskou reprezentaci v Olomouci, kde se nám dařilo. Skončili jsme na druhém místě,“ zdůrazňuje s hrdým tónem v hlase. Jeho velkým vzorem je reprezentant Filip Veselý, který hraje za Sharks Karlovy Vary. „Je výborný. Dokázal toho už hodně,“ říká Štěpán Kaloč.

Rodák z Ostravy také bedlivě sleduje klasický hokej. „Fandím Vítkovicím. Letos bych si přál, aby kluci získali titul,“ prozradil jedenáctiletý Štěpán. V týmu s rytířem Vítkem nejvíce vzhlíží k brankáři Aleši Stezkovi.

Štěpánovo počínání bedlivě sledovala ze střídačky jeho maminka Markéta. „Sport má moc rád. Dělá atletiku, kde hází oštěpem a míčkem, vedle toho jezdí závodně i na vozíku. Ovšem srdcovkou je pro něj hokej,“ poznamenala maminka Markéta Kaločová, která přiblížila i životní osud svého syna: „Štěpán se narodil ve čtyřiadvacátém týdnu těhotenství. Má porušené periferní míšní nervy a ochrnutou pravou dolní končetinu.“

K para hokeji se dostal před na začátku loňského roku. „Štěpán dělal od šesti let atletiku. Oslovil nás jeden trenér para hokeje z Pardubic, zda bychom to nechtěli zkusit. Do týdne jsme se přihlásili na kemp. První týden se plácal na ledě a říkali jsme si, zda ho to neodradí. Opak byl pravdou, nesmírně ho to chytlo,“ pousmála se maminka Markéta.

Začátky však opravdu nebyly lehké. „Musel se naučit ovládat své tělo. Měl to horší v tom, že jedna strana mu hůře funguje. Musí se udržet na brusli a zvednout se z obou stran. Během čtyř dnů udělal obrovské pokroky. Neskutečně ho to posunulo,“ pochvaluje si Markéta Kaločová.

Za sebou už má svou první reprezentační zkušenost, když startoval na juniorském turnaji v Olomouci. „Byl to pro něj parádní zážitek. Věřím, že brzy přidá další,“ říká maminka malého para hokejisty. „Jeho snem je seniorská reprezentace. A znáte to, sny se mají plnit,“ zakončila povídání Markéta Kaločová.