Karty byly rozdány jasně. Opava musela porazit Velké Meziříčí za tři body a spoléhat na to, že Kopřivnice doma neprohraje se Žďárem nad Sázavou. Na obou ledech to bylo pořádné drama. „Věděli jsme, že situaci nemáme ve svých rukou,“ vracel se k utkání trenér Opavy Aleš Tomášek. Jeho tým nabral v první třetině jednogólové manko. „Hráči byli přemotivováni až z toho zakopávali o led. Naštěstí se nám je podařilo uklidnit a výsledek otočit. Zápas se nám nakonec podařilo dobojovat do vítězného konce,“ vydechl si Tomášek.