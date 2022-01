Pro červenobílé se jednalo o velice důležité tři body, Velmez je totiž jedním z konkurentů v boji o play-off. Domácí brzy prohrávali, bleskově však duel otočili na 2:1. „Zápas to nebyl vůbec jednoduchý,“ oddechl si Rousek hned úvodem. „Ve druhé třetině jsme si to trochu zkomplikovali, ve třetí třetině navíc soupeř snížil na 3:2 a dost jsme se bránili. Naštěstí jsme si to pohlídali, mě se na druhý pokus podařilo trefit prázdnou branku. Důležitá výhra, play-off se blíží,“ pousmál se čtyřiadvacetiletý kanonýr, který si pochvaloval podporu diváků. „Hnali nás do vítězného konce, jsme rádi, že nás kotel podpořil. Snad to tak bude každý zápas, podpora lidí je pro nás ohromně důležitá.

Podívejte se: Opava na domácím ledě zabrala, dva góly dal Rousek

Ten dal svůj první gól na začátku sedmé minuty, když otáčel na 2:1. „Jsem rád, že se nám to v úvodu podařilo hned otočit. U mého gólu to frajerovi mezi kruhy trochu uteklo, tak jsem do toho plácl a naštěstí to skončilo v brance. Byla v tom i trocha toho pověstného štěstíčka,“ podotkl Rousek. Zápas pak měla Opava za stavu 3:1 pod kontrolou, jenže na začátku třetí třetiny inkasovala a o výsledek se pak bála. „Byli jsme laxní. Mysleli jsme si, že to půjde samo, ale Velmez hraje strašně nepříjemný hokej. Začali nás dohrávat, my máme mladý tým a neumíme se s tím moc poprat. Na tom musíme do play-off zapracovat, abychom začali hrát tvrději,“ přiznává autor už třinácti letošních branek.

Sobotní výhrou si Opava hodně pomohla v tabulce, kde si na čtvrtém místě před pronásledovateli vytvořila šestibodový polštář. „Škoda, že vyhrála i Kopřivnice, takže ta se pořád drží. Shodou okolností s nimi hrajeme ve středu venku, takže by bylo fajn, kdybychom jim odskočili.“

Za své dobré výkony si Tomáš Rousek vysloužil povolávací rozkaz do prvoligového Havířova, který je v tabulce jasně poslední a sešup o patro níž jej zřejmě nemine. „Volal mi pan Zdráhal, jestli bych si to nechtěl zkusit. Myslím si, že už to tam je ztracené, nikdo už tam podle mě v záchranu nevěří, což je špatně. Klukům se nehraje dobře. Já jsem odehrál zápas s Porubou, který jsme sice prohráli 7:0, ale pro mě to byla velká zkušenost, je to samozřejmě všechno rychlejší. Mám tam vyřízeny střídavé starty, ale myslím si, že už se tam letos neobjevím. Navíc si musím plnit povinnosti v Opavě, která je samozřejmě na prvním místě,“ uzavřel klíčový muž výběru Aleše Tomáška.