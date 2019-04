Jak je na tom aktuálně opavský ženský hokej?

Hrajeme momentálně ženskou ligu. Letos jsme skončili na třetím místě ze šesti týmů. Momentálně jsme v rozkvětu ženského hokeje. Hledáme podporu malých holek. Tým se stále tvoří. Máme generační propast, kterou se snažíme zaplnit, relativně se jí nám daří zaplnit.

Váš tým je složen z opavských holek, nebo máte hodně přespolních?

Tým je složen ze šedesáti procent z Opavaček. Máme hráčky z Ostravy, jednu z Nového Jičína. V okolních městech holky jsou, ale nemají kde hrát. Třeba v Ostravě ženský tým vůbec nemají. Když pominu Vsetín, tak tady u nás jsme jen my a Karviná, která hraje TOP ligu.

Opava v minulosti sbírala tituly, mají hráčky jako Lhotská, Vlašánková nebo Holešová své nástupkyně?

Některé holky z této úspěšné éry se do Opavy vrátily, a to Eva Holešová s Gábinou Vlašánkovou. Ta mi dokonce pomáhá, co se týká organizace. V polovině sezony se k týmu připojila Andrea Pěluchová. Některé se tedy vracejí. Ještě k té úspěšné éře. To byla doba, kdy bylo na výběru pro holky čtyřicet děvčat. Aktuálně máte problém sehnat dvě, tři. Hokej není levným sportem, snažíme se hráčkám pomoci, ale zadarmo to nejde.

Nedávno skončil ženský světový šampionát. Zahřálo vás u srdce, že k oporám národního týmu patřila vaše bývalá hráčka Klára Hymlarová?

Klára už dlouhou dobu patří k oporám. Samozřejmě, že nás to moc těší. V národním týmu se pohybuje také Hanka Haasová, která není stínem a vyniká. Chtělo by to, aby těch holek bylo více. Je dobré, že hráčky, které se vrátily, jako Eva Holešová umí mladším ukázat směr. Postupujeme pomalu. Nemůžeme brát poměr holka kluk. Chlapců, kteří se dávají na hokej, je daleko více.

Je to tak, že hokejistky začínají vždy s kluky?

Některé holky, které začnou s hokejem později, začínají přímo u nás, cesta je pro ně delší. Máme v týmu holky, které po roce a půl začaly hrát zápasy. Dnes jsou na střední úrovni. Některé začínají v přípravkách s kluky a vlastně jdou s nimi až do dorosteneckého věku.

Jak funguje spolupráce ženského hokeje se Slezanem Opava, který má pod sebou mužský tým a mládežnické kategorie?

Opavský klub nám loni pomohl, tím bych chtěl vyzvednout práci jednatele Tobolky, který nám pomohl zajištěním dopravy, pokrytím provozních nákladů pro domácí zápasy. Do té doby jsme si vše platili víceméně sami. Přejeme si, aby tato spolupráce pokračovala dál.

Je šance vrátit opavský ženský hokej zpět do zlatých časů?

Šance tady je. Podařilo se nám přivést hráčky, s kterými by to mohlo jít. Během jedné dvou sezon bychom chtěli do play-off. Všechno také ale závisí na financích.