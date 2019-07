Bývalý důrazný obránce tak má za sebou další povedenou štaci. V minulosti například vyhrál polský pohár a stříbrnou medaili s JKH GKS Jastrzebie. Do finále rakouské EBEL dotáhl znojemské Orly. „Sport dokáže být krásný i krutý zároveň. Zažil jsem to na vlastní kůži. Ve Znojmě mě nosili na rukou, a za půl roku jsem seděl s manželkou u vánočního stromku jako nezaměstnaný,“ pousmál se Jiří Režnar. Kdysi velký bouřlivák povede havířovský AZ i další ročník, byť nabídky k odchodu měl.

„Každá sezona je pro mě novou výzvou, už se těším,“ podotkl. Jedna malá zajímavost z hokejového života Jiřího Režnara. Na havířovském zimáku se točil úspěšný seriál Lajna v hlavní roli s Jiřím Langmajerem, který ztvárňuje trenéra Jiřího Hrouzka. „Podobu tady nevidím, už nás srovnávali. Sestřenice hraje v Divadle na Vinohradech a s Jiřím Langmajerem se zná. Musím ji požádat, ať nás seznámí, a já mu řeknu, ať nám přijde pomoci na play off,“ hlásí pozitivně naladěný Jiří Režnar.

Loňská sezona byla pro vás osobně úspěšná. Byť jste netrénoval ambiciózní klub, který se rval o baráž, přesto jste byl vyhlášen nejlepším trenérem Chance ligy. Co na to říkáte?

Potěšilo mě to, je třeba si ale uvědomit, že hokej je kolektivním sportem. Mám ocenění, ale nic to neznamená, musíte pracovat dál. Vyhlížet nový soutěžní ročník.

Ozval se vám někdo z konkurenčních klubů s nabídkou? Mám na mysli vyšší soutěž…

Něco proběhlo. Jelikož jsem ale v lednu podepsal v Havířově nový kontrakt, tak jsem to dál neřešil.

Byť se jednalo i o vyšší soutěž?

I tak. Rozhodl jsem se v lednu prodloužit kontrakt v Havířově. Uvidíme, co přinese nová sezona. Něco podobného jsem zažil ve Znojmě. Dostali jsme se do finále EBEL, na podzim jsme hráli Ligu mistrů a o Vánocích jsem seděl s manželkou u vánočního stromku bez práce. Sport je v tomto nevyzpytatelný. Někteří kluci v Havířově zůstali i proto, že jsem podepsal. Máme hodně mladý tým, těším se na novou sezonu.

Jakou úroveň má druhá nejvyšší soutěž v Česku? Loni v ní hrály takové persony jako Jaromír Jágr nebo Tomáš Plekanec…

Překvapilo mě, že prvních deset týmů se snažilo hrát aktivní hokej. Ze začátku se mi strašně moc líbila hra Českých Budějovic, které to měly dobře zorganizované, výborně z obrany. Postupem času jim to přestalo až tak klapat. Kladno ze začátku hrálo jiným stylem, od Vánoc přešlo k aktivnímu hokeji. Je to o mladých hráčích, kteří chtějí jít výše.

Jaké to bylo připravovat tým na Jágra či Plekance?

Připravujeme se na každého soupeře. V týmech kromě těchto dvou zmiňovaných mají například i šikovné osmnáctileté hokejisty. Jágr s Plekancem jsou hokejisté, ke kterým máte respekt. Pro mě bylo velkou školou angažmá ve Znojmě, kde jsem měl v rámci EBEL možnost sledovat při práci kanadské trenéry, kteří trénovali v NHL nebo dělali asistenty. Bylo se na co koukat.

Dá se porovnat EBEL s Chance ligou? A jak by si Znojmo v této soutěži vedlo?

Každá soutěž je jiná. Těžko je lze srovnávat. Třeba se Znojmem jsme v rámci přípravy hráli s Jihlavou a byly to těsné výsledky. Porazili jsme extraligový Litvínov, Plzeň, ale šlo jen o přípravu. Sezona je ale jiná, tam to jde rychle za sebou.

Patříte mezi zkušené trenéry, máte před sebou ještě cíl zkusit si třeba znovu českou extraligu?

Láká mě to, ale zájem musí být i z druhé strany, pokud přijde, nebudu se tomu bránit. Kluci dělají od žáků hokej, aby se dostali co nejvýše, to samé platí i o trenérech. Chcete jít co nejvýše a trénovat co nejlepší tým, být nahoře.

Působení v EBEL vás neláká? Přece jenom jste prožil v této soutěži hodně povedené období trenérské kariéry…

Láká mě to, ale na druhou stranu vidím hendikep v jazykové bariéře. Nejsem v angličtině až tak zdatný, abych mohl plynule vést mítinky. Tedy mimo Znojmo. Samozřejmě, kdybych byl asistentem, má angličtina by mi vystačila.

Hokejovým městem byla svým způsobem v minulosti i Opava. Nemrzí vás, že v současné době je hokej ve slezské metropoli na pokraji smrti? Už i opavských zástupců mimo město je minimum…

Nechci někoho hodnotit, někoho kritizovat. Opava bývala hokejovým městem. Teď se stala fotbalovým a basketbalovým. Těžko říct, zda za to může radnice, která v době, kdy tady byla extraliga, se k hokeji otočila zády, kdyby tomu bylo jinak, třeba by se zde hrál vyšší hokej i nyní.

Patříte mezi starší trenéry, považujete se za stratéga staré školy? Nebo razíte teorii moderních trendů?

(usměje se). Jsem už starší člověk, ale snažím se být moderní. Konkrétně už dva roky spolupracuji s mladými asistenty, kteří se hokej snaží dělat nově. Hodně spolu diskutujeme, bavíme se o tom, řešíme nové trendy. Nicméně některé věci se dělají jako před dvaceti lety, ale s jiným názvem. Škoda, že teď se razí heslo, že pokud neumíte dobře anglicky a minimálně dvakrát jste nebyl v Kanadě, tak nejste trenér. Po revoluci se říkávalo, že se nebudeme dívat, zda má někdo vysokou školu, ale budeme se dívat, co umí.

Otázka na závěr, býval jste považován za bouřliváka, už jste se zklidnil?

Na lavičce jsem klidný, jen v kabině dokážu být impulzivní. Razím heslo, že manželka, policajt a rozhodčí mají vždycky pravdu.