Letos byl omlazený tým dlouho ve hře o play-off, nakonec na něj nedosáhl. Svou roli sehrála i velká marodka. Více se o uplynulé sezoně v následujícím rozhovoru rozpovídal trenér Slezanu Opava Martin Janeček, který by měl hokejisty vést i v další sezoně.

Trenére, jaká byla uplynulá sezona z vašeho pohledu? Nedostat se do play-off lze považovat za neúspěch…

Tato sezona se dá hodnotit z několika hledisek. Nepostoupili jsme do play-off, ačkoliv jsme měli tým dost silný na to, abychom se o něj poprali. Bohužel nás ale po novém roce rozložila marodka a mančaft se nám rozpadl. Předsezonním cílem bylo utvořit konkurenceschopný kádr, který by měl potenciál do budoucna, což se nám podařilo. V příštích letech už budeme chtít do play-off.

Velkým pozitivem je, že jste byli schopni porážet každého…

Kluci vytvořili výbornou partu a dávali do zápasů srdíčko, díky čemuž jsme mohli hrát i s papírově silnějšími soupeři. Naopak jsme ještě úplně nezvládali duely, ve kterých jsme měli být těmi favority my.

Po Novém roce vás trápila nevídaná marodka. Přičítáte ji náhodě, nebo mohla mít nějakou příčinu?

Kádr se nám začal rozpadat po výhře v zápase o šest bodů v Kopřivnici. Zasáhla nás všemožná zranění a mužstvo začínalo ztrácet na síle. U některých hráčů se jednalo o obnovu dřívějších zranění, na druhou stranu mohla na hráče dolehnout také náročná sezona. Musíme si to zanalyzovat, aby se nám příští rok nestalo to stejné.

Marodka otevřela cestu do sestavy juniorům, jaký na vás udělali dojem?

Někteří z nich ukázali, že se příští rok můžou prát o základní sestavu. Vytěžili jsme z nastalé situace dost zajímavých informací do dalších sezon, což je pro nás velké plus. Mladíkům patří pochvala.

V brance se pravidelně střídali Wanecki a Daňa, s jejich výkony musíte být spokojen…

Plán byl takový, že zhruba dvě třetiny zápasů odchytá Michal Wanecki. Nicméně Michal měl různá zranění, takže Matyáš Daňa pak chytal častěji. Oba ale odchytali výborné zápasy, sázka na dva mladé brankáře se nám vyplatila. V dobrém světle se navíc v závěru sezony ukázal i Kryštof Lamla.

Kádr Slezanu byl velmi mladý, nechyběly vám v mužstvu větší zkušenosti?

Určitě chyběly. Starší hráči, které jsme tady měli, roli vůdců dobře plnili, ale ani jim se bohužel nevyhla zranění. Postupem času se tak lídry kádru stali třeba Hendrych, Spratek, nebo i další. Líbil by se mi v obraně jeden zkušený obránce. Měli jsme tady Pepu Tichého, ten se ale rozhodl jít vlastní cestou. Takový bek by se hodil nejen postavou, ale i na přesilovky.

Většina kádru kromě hokeje chodí do práce, což jste z angažmá ve Spartě nebo v Havířově neznal. Musel jste tomu přizpůsobovat svůj trenérský styl?

Věděl jsem, že s tímto budu trochu bojovat. Většina kluků má už v životě trochu jiné priority, musím ale říct, že šli do všeho poctivě. Věřím, že se podařilo trefit úroveň náročnosti, kdy se ten mančaft někam posouval a zároveň to kluci po práci zvládali. Na druhou stranu mladí hráči trénovali i čtyřikrát týdně dvoufázově, kdy jsme dopoledne pilovali dovednostní věci, což podle mého názoru bylo velmi přínosné.

Během sezony vás opustil z osobních důvodů asistent Zdeněk Pavelek. Byla to velká komplikace pro vaši práci? Nebo ne?

Byla, protože v tu chvíli jsem byl na všechno úplně sám. Hodně mi pomáhal vedoucí mužstva Zbyněk Sklíba, který se mnou dokonce chodil na led, i když to úplně není jeho parketa. Vždycky je dobré mít oponenta v názorech, víc hlav více ví. Chyby nedělají jen hráči, ale i trenéři a mě je pak neměl po odchodu Zdeňka kdo ukázat. Těžké to je, hlavně když se mančaftu nedaří, člověk si pak připadá na všechno sám. V závěru sezony mi v tomhle pomáhal zraněný Petr Chalupa, který měl na starost střídání obránců. Když jsem byl sám, tak jsem střídal útočníky i beky a ještě jsem musel mít přehled o soupeři. V tomhle mi Petr neskutečně ulevil. Navíc vypadal, že ho to bavilo.

Trenére, vaše budoucnost je spojena s Opavou?

Nabídku pokračovat jsem od vedení dostal, víceméně jsme si plácli, i když smlouvu ještě podepsanou nemám. Už pracujeme na skladbě mužstva, ale i větší propojenosti mládeže s „áčkem“. Mám tady rozdělanou práci, jsem rozhodnutý v Opavě pokračovat.

Máte už představu o tom, jak by měl vypadat opavský kádr v příštím roce?

Měl už jsem několik pohovorů s mladými hráči a ti vesměs mají zájem pokračovat. Jak už jsem říkal, kádr má potenciál do budoucna, takže ta kostra by měla zůstat. Starší hráče ještě nechám trochu vydechnout, ale bude jim samozřejmě nabídnuta další spolupráce. Budu rád, když hráči jako Wolf nebo Černý zůstanou, protože se řadili nejen bodově k tahounům mužstva.

Chalupa Tomáš