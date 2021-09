Oba kluby vstoupily do sezony náramně a jejich nedělní vzájemný duel tak byl i soubojem o první místo. Ze tří bodů se radovala Mladá Boleslav, byť utkání bylo na góly poměrně dietní. Dlouho byl jediným střelcem zápasu domácí Kotala, jeden a půl minuty před koncem třetí třetiny pak přidal pojišťovací druhý zásah do prázdné brány Šťastný. Bílí Tygři pak už jen v čase 19:31 snížili díky Zacharovi.

Úřadující mistři mohli jít v případě vítězství do čela tabulky, jenže na domácím ledě zaváhali s Kometou Brno. Vedli přitom už 2:0 - v první třetině otevřel skóre Nestrašil, v úvodu druhé části zvýšil vedení M. Růžička. Pak ale snížil Horký a v 45. minutě využil přesilovku Zaťovič. Pro Brno velmi důležité vítězství pak v prodloužení zařídil obránce Bartejs, který jinak nemívá v popisu práce právě střílení gólů.

Na tuto úvodní fanfáru navázal v 10. minutě Káňa, pak se však olomoucký gólostroj zasekl. A ve třetí třetině tak přišli ke slovu hosté - Vondráček a Flek vyrovnali na 2:2. Vítězství však nakonec domácím neuniklo, 20 sekund před koncem proidloužení se o to postaral Kolouch. Krejčí má na kontě pět gólů ze čtyř zápasů.

Branky a nahrávky: 8. T. Mikúš (Kubiš, Trška), 53. Okál (Suhrada, Šlahař) – 1. Jergl (Smoleňák), 42. Jergl (Perret, McCormack), rozhodující nájezd F. Pavlík. Rozhodčí: Pešina, Kika – Rampír, Bohuněk. Vyloučení: 8:5. Využití: 2:0. Diváci: 2712. Zlín: Kašík (Huf) – Suhrada, Žižka, Dluhoš, Trška, Gazda, M. Novotný, Hamrlík – Kubiš (A), Fořt (C), T. Mikúš - Šlahař, Fryšara, Köhler (A) – Jan Svoboda, Hejcman, Okál – P. Sedláček, Karafiát, Sebera. Hradec: Š. Lukeš (Sajdl) – Nedomlel, Blain, Gaspar, F. Pavlík (A), Kalina, McCormack, Jank – Smoleňák (C), Cingel, Jergl – Perret, Lev (A), Orsava – Kelly Klíma, Lalancette, Oksanen – Kevin Klíma, R. Pilař, Lamper.

Domácím Beranům se opět dařilo v přesilovkách, při početní výhodě vstřelil oba své góly. O ten první se postaral v 8. minutě Mikúš, který ovšem jen vyrovnával na 1:1. Hradecký Jergl totiž otevřel skóre utkání už po 22 sekundách hry. Na další góly se čekalo do třetí třetiny - nejprve se prosadil opět Jergl, o prodloužení pak v 53. minutě rozhodl domácí Okál. Duel nakonec vyvrcholil devíti sériemi nájezdů, o bod navíc pro Východočechy se postaral Pavlík.

Sám říká, že na hlavní roli už to není, přesto byl Jaromír Jágr ústřední postavou kladenských Rytířů při prvním vítězství v sezoně. Na chomutovský zimák přijel Litvínov, jehož hráči v 16. minutě sledovali, jak devětačtyřicetiletý veterán projel až do útočné třetiny a vybídl ke skórování Hlavu.

Branky a nahrávky: 32. Polášek (R. Horák, Řepík), 50. R. Horák (Sobotka), 52. Moravčík (E. Thorell), 62. E. Thorell (F. Chlapík, Kaše) – 9. G. Thorell (Kvasnička), 18. Schleiss (Dzierkals, Bulíř), 54. Schleiss (Dzierkals, Bulíř). Rozhodčí: Hodek, Šindel – Brejcha, Votrubec. Vyloučení: 6:4, navíc Dvořák (Sparta) 5 minut plus do konce zápasu. Využití: 0:2. Diváci: 5641. Sparta Praha: Salák – Moravčík, Mikliš, Tomáš Dvořák, M. Jandus, Polášek, Jeřábek – Sobotka, R. Horák, Řepík – Thorell, D. Kaše, F. Chlapík – Buchtele, Vitouch, M. Forman – Z. Doležal, Zikmund, Prymula. Trenéři: Jandač, Hlinka a Hamara. Plzeň: Pavlát – Budík, Čerešňák, Graňák, Jiříček, J. Kindl, Kvasnička, L. Kaňák – Dzierkals, Mertl, Schleiss – Kantner, Kodýtek, Bulíř – Blomstrand, Thorell, M. Lang – Malát, Přikryl, Kuťák. Trenéři: Baďouček, Říha mladší a Vlasák.

Ve druhé třetině snížil na 1:2 Polášek a v polovině třetí dvacetiminutovky bylo vyrovnáno díky Horákovi. Sparta pak šla po Moravčíkově gólu dokonce do vedení, ale zase doplatila na nedisciplinovanost a plzeňský Schleiss se podruhé v utkání zapsal mezi střelce. V prodloužení rozhodl sparťan Erik Thorell, mladší bratr plzeňského Gustafa.

V pátek dostali na domácím ledě „sedmičku“ od Třince, takže hokejisté Sparty měli v neděli v brzkém odpoledni co napravovat. Jenže začátek duelu s Plzní jim jaksi utekl – v 9. minutě se za hosty trefil švédský legionář Gustaf Thorell a dvě a půl minuty před první sirénou potrestal sérii domácích vyloučení v přesilovce Schleiss.

Nedělní program začal nezvyklé brzkým duelem Sparty s Plzní, na který do O2 areny přišlo necelých šest tisíc diváků. Slavilo se v Chomutově, kde našlo Kladno extraligový azyl a hlavně dokázalo konečně zvítězit.

