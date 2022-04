OHLASY TRENÉRŮ:

Radim Rulík (BK Mladá Boleslav): „Ztracené utkání. Škoda toho faulu v závěru, kdybychom to odehráli v pěti, tak by třeba Třinec zkorigoval, my bychom to ale už ubránili. Puk jsem ale v bráně neviděl. Máme záběry z brankoviště, my puk v brance neviděli. Nahozený tečovaný puk jsme přesně tušili. Oni pořád hrají přes obránce, teď jim to vyšlo. V prodloužení jsme ztratili puk, udělali faul a oni využili další přesilovku. Ty dnes rozhodly zápas. Utkání jsme měli výborně rozehrané, Třinec to riskl, hrál na hranici rizika, aby to pro sebe uhrál. Bohužel jsme na to nedokázali zareagovat po celých šedesát minut. Koncovku jsme bohužel ztratili."

Václav Varaďa: (HC Oceláři Třinec): „Máme dostatečně silný tým na to, aby to s námi nezacloumalo. Kluci tomu věřili a došli jsme si pro vítězství. Střídání brankářů bylo z důvodu dvou inkasovaných branek, které nebyly nejsložitější. Je to pro ně těžké. Celé utkání na ně jde strašně málo střel, je těžké pro ně zůstat v koncentraci. My dali čtyři branky a bereme vítězství. Domácí v závěru udělali jasný faul, nám dnes konečně šly přesilovky, které rozhodly zápas."

3. semifinále play-off hokejové extraligy (čtvrtek 7. 4. 2022):

Mladá Boleslav – Třinec 3:4 v prodl. (1:0, 1:0, 1:3 – 0:1)

Branky a nahrávky: 2. Kelemen (Lunter), 28. Bičevskis (Flynn, Lintuniemi), 49. Flynn (Kousal) – 42. Vrána (Svačina, Doudera), 59. Hrňa (Marcinko, Kundrátek), 59. Vrána (Doudera, Nestrašil), 62. Hrňa (Doudera). Rozhodčí: Pešina, Hradil – Hynek, Zíka. Vyloučení: 3:1. Využití: 0:3. Diváci: 4200 (vyprodáno). Stav série: 0:3.

Mladá Boleslav: Krošelj – Pavel Pýcha, Ševc, Jánošík, Pláněk, Lintuniemi, Fillman, Bernad – Kotala, Bičevskis, Šťastný – Flynn, Najman, Kousal – Lunter, Fořt, Kelemen – Eberle, Knotek, Stránský. Trenér: Rulík.

Třinec: Kacetl (28. Mazanec) – Doudera, Marinčin, Musil, Kundrátek, Zbořil, Adámek, Zahradníček – Daňo, Vrána, Chmielewski – Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Svačina, Marcinko, Hrňa – Hrehorčák, Roman, Dravecký. Trenér: Varaďa.