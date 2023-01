Důležitý první gól dal v 8. minutě slovenský útočník ve službách Ocelářů Marko Daňo. Stejný hráč upravil ve 33. minutě už na 3:0 a když ještě do konce druhé třetiny navýšil náskok Slezanů Nestrašil, bylo jasné, kdo bude slavit. „Jsem vděčný za to, že jsem to mohl zažít,“ řekl Daňo.