Na vině je početná marodka v kádru Žihadel, která pro úterní zápas nejsou schopny dát dohromady ani deset hráčů.

Jednatel Moravských Budějovic Miroslav Vybíral poslal Slezanu následující stanovisko. „Okolnostmi jsme donuceni zrušit náš zápas posledního 45. kola II. Ligy mužů, který se měl hrát dne 3. 3. 2020 od 18:00 hod. v Opavě. Činíme tak z důvodu zranění a nemocí takového počtu hráčů, že nám již do zítřejšího utkání nezbyl ani minimální počet deseti hráčů do pole. Neboť náš klub nemá juniorský ani dorostenecký tým, tak nejsme schopni tuto situaci řešit doplněním z mládeže. V průběhu soutěže bychom tuto situaci řešili návrhem na odložení utkání, ale to bohužel z logiky věci není v posledním kole možné. Navrhujeme tedy kontumaci pro domácí tým.“

Opavští tak díky této výhře od kulatého stolu slaví konečné druhé místo a po dvou letech návrat do vyřazovacích bojů. A to ve velkém stylu, Zdráhalova parta jde rovnou do semifinále.