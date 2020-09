A mít vůdčí roli. „Zdraví drží, chuť do hokeje je, zatím tedy musím zaklepat, s přípravou jsem spokojen. Nemám výtku. Navíc se mi daří. Chci pomoci klubu i sobě,“ řekl autor čtyř branek v přípravě.

Očekává se, že budete lídr na ledě i v kabině. Bude to tedy podobné jako v Třinci, nebo zde půjde o jinou roli?

Já si myslím, že tady bude na mě větší tlak. Do Havířova jdu jako posila, která by měla klub ještě zvednout, i když kluci loni hráli výborně. Jsem „třešnička“, která by měla pomoci k lepším výsledkům. Doufám, že se to podaří.

Ambice jsou ze strany vedení vysoké, viďte?

Rád hraju pod tlakem. Člověk pak má nějakou zodpovědnost a myslím, že i kluci si uvědomí, že pokud budou zodpovědní, tak výsledky přijdou a cíle budou moci být opravdu jen ty nejvyšší. Ne jen čtvrté místo. Samozřejmě že jste-li silní na papíře, neznamená, že budete i na ledě, ale předpoklad tu je. Mužstvo se neposilovalo jen zbůhdarma. Vedení chce ukázat, že hokej dělá dobře a my jsme jen článek ke splnění této mety.

Váš třinecký parťák Jiří Polanský nepřišel, není to pro vás zklamání?

Ani ne. Já jsem říkal, že pokud budu zdravý a bude mě někdo chtít, tak jsem schopný to na ledě vrátit. Jirka se, sice ještě ne oficiálně, ale rozhodl ukončit kariéru. Proč? To už je spíše otázka na něj. Já to mám jinak, za zájem Havířova jsem rád a chci v kariéře ještě pokračovat.

Na extraligu ještě myslíte?

Upřímně řeknu, že bych se chtěl ještě vrátit. Zároveň ale do Havířova jsem přišel proto, že ještě mám chuť hrát hokej a absolvovat aspoň dvacet minut za zápas. Trenér Režnar mi to tady dopřává, proto jsem tu spokojený a naplňujeme mě to. Samozřejmě chci zpět do extraligy, ale určitě ne sedět ve třetí čtvrté lajně a odehrát jen pár střídání a minut.