Nedávno se dokonce v duelu s Moravskými Budějovice blýskl šesti body a hlásí: „V Opavě jsem spokojený, doufám však, že si ještě zkusím nějakou vyšší soutěž.“

Jakube na svůj věk už toho máte za sebou docela dost…

To máte pravdu. Je to jenom díky tomu, že mě v hokeji odmalička podporují rodiče. Bez nich bych se nikam nedostal.

Dva roky jste hrával za mládežnické týmy Havířova, následně jste se přesunul na dvě sezony do Karlových Varů. Jak jste si tato angažmá užil?

Užil jsem si je moc! Do Havířova jsem z Opavy odešel kvůli tomu, abych hrál extraligu staršího dorostu, a chodil jsem tam i na střední školu. Do Karlových Varů jsem se dostal díky trenéru Žůrkovi, který tam tehdy trénoval a momentálně je šéftrenér mládeže v Opavě. Pozval mě na zkoušku a nakonec jsem tam zůstal.

Během působení v Karlových Varech jste také v Sokolově okusil druhou ligu…

Je to tak. Hráči, kteří působili v juniorce, chodili hrát do Sokolova, což je farma Varů. Byl jsem rád, že jsem tam mohl jezdit a od starších chlapů se něco naučit.

Minulou sezonu jste odehrál ve dvou kanadských týmech. Jak jste se tam dostal?

Ozval se mi majitel týmu Kingsville Kings, jestli bych nechtěl přijet na kemp, který se konal v Telči. Po kempu mi bylo řečeno, že by z jeho strany byl zájem, tak jsem si řekl, že do toho půjdu. Kanada pro mě byla splněným snem. Z juniorské GMHL jsem byl zklamaný, ale pak jsem se dostal do týmu North Shore Knights, kde jsem si zahrál mužskou FHL. Ta už by se dala úrovní přirovnat k průměru naší první ligy. Hrálo se tam na malém hřišti a hodně do těla, což mě bavilo.

Jak se žije hokejistovi v Kanadě?

Bydlel jsem u rodiny, která mi dala všechno. Chyběla mi tam však trošku volnost. Člověk má totiž povinnosti vůči klubu i rodině, které musí plnit. Když jsme je neplnili, tak jsme například nemohli hrát zápasy. To se mi ale naštěstí ani jednou nestalo.

Pokračovat už jste tam nechtěl?

Měl jsem možnost pokračovat, ale z osobních důvodů jsem se rozhodl vrátit zpět do Česka. Ale kdybych ještě v budoucnu nějakou nabídku dostal, určitě bych o ní uvažoval.

S jakými zajímavými hráči jste se při svém putování setkal?

V Karlových Varech jsme občas chodili na led s áčkem, tam se mi hned vybaví Venca Skuhravý. To byl neskutečný šprýmař, pořád si z někoho dělal srandu. Z Varů se znám také s Martinem Frkem, ten mi při mém působení v Kanadě zařizoval lístky na NHL v Detroitu.

Letos jste se po pěti letech vrátil do Opavy…

Po návratu z Kanady jsem hledal angažmá a ozval se panu Janečkovi, protože jsem věděl, že bude trénovat v Opavě. Vedl mě už v dorosteneckých kategoriích a ví, jak se mnou pracovat. Navíc je Opava můj domov, takže to byla jasná volba.

Jste se svými letošními výkony spokojen?

To je těžká otázka. Nemůžu říct, že bych nebyl sám se sebou spokojen, ale vždycky to samozřejmě může být daleko lepší.

Nedávno jste se v utkání s Moravskými Budějovicemi blýskl šesti body. Odehrál jste někdy lepší zápas?

Víc bodů jsem asi v jednom zápase nikdy nenasbíral. Bylo to ale hlavně o štěstí, na co jsem sáhnul, to se mi povedlo. Kluci dávali góly, já jsem si jen připisoval asistence. (smích)

V poslední době nastupujete se Spratkem a Zelenkovem. Zdá se, že vám to funguje…

S kluky jsme si sedli. Ani jednomu z nás nějak nevoní hra dozadu, ale když chytneme puk, tak se hned snažíme tlačit k brance a to nám všem třem vyhovuje. Proto se nám tak daří.

V jednadvaceti letech máte ještě celou kariéru před sebou, jaké jsou vaše hokejové ambice?

Hlavně doufám, že se budu co nejdéle pohybovat kolem hokeje. Ať už jako hráč nebo později jako trenér. Samozřejmě ale doufám, že si ještě zkusím nějakou vyšší soutěž, než je druhá liga.

Máte už jasno o tom, kde budete příští rok hrát?

Úplně jasno ještě nemám, ale bavili jsme se už o tom s trenérem. Já zájem pokračovat v Opavě mám, snad jen pokud by přišla nabídka z první ligy, tak bych ji chtěl zkusit. Druhou ligu ale jinde než tady hrát nechci.

Tomáš Chalupa