O spojení dvojice produktivních útočníků Rostislava Vaňka a Petra Seidlera s Opavou se v hokejovém prostředí hovořilo už delší dobu, nedávno pak byl zajímavý přestup potvrzen. „Ve Valmezu se nám sice líbilo, byla tam skvělá parta a klub byl celkově takový domácí, ale neustálé cestování z Ostravy bylo časově dost náročné. Po sezoně navíc v klubu končil náš spoluhráč z lajny a zároveň manažer Petr Dvořák, do toho nás oslovil trenér Opavy pan Tomášek a nakonec jsme se dohodli,“ vysvětluje Rostislav Vaněk. Jak už nastínil, osoba Aleše Tomáška sehrála v transferu klíčovou roli. „Určitě, známe se navíc už z Poruby. Hned po sezoně jsme spolu navázali kontakt a dali jsme to dohromady,“ doplňuje devětadvacetiletý forvard.

Rostislav Vaněk s Petrem Seidlerem spolu čeří druholigové vody už téměř deset let a na prahu třicítky už si je lze jen těžko představit odděleně. Kromě Opavy nastupovali dlouhé roky za Porubu, v posledních dvou sezonách měli více než bod na zápas ve Valmezu. „Varianta, že bychom teď někam šli bez sebe, vůbec neexistovala. Bez sebe už asi hrát nebudeme, v tomhle máme jasno,“ pousměje se borec, který loni v 39 zápasech posbíral 43 kanadských bodů. Před třemi lety to v Opavě ovšem tak slavné nebylo a Vaněk byl součástí týmu, který skončil suverénně poslední. Tehdejší sezona byla pro Slezan doslova ostudou. „Je to pro mě motivací, máme oproti té nepovedené sezoně co napravovat. Radši už bych se k tomu roku snad ani nevracel,“ přemítá Vaněk.

Loňská sezona naopak Opavě vyšla náramně a základní část zakončili Slezané na druhém místě za suverénním Šumperkem. Fanoušci by si určitě podobné výsledky přáli i v nadcházejícím ročníku. „Předpokládám, že budeme chtít pořád vyhrávat co nejvíce zápasů. Tlak na výsledky určitě bude, ale věřím, že na to budeme připravení,“ doufá postrach druholigových brankářů. A jak se Rostislav Vaněk těší na zápasy se Znojmem, které se po letech v EBEL vrací do českých soutěží? „Mám radši kvalitnější soupeře, než když se hraje třeba s Moravskými Budějovicemi. Budou to určitě vyhecované zápasy s pořádným hokejem,“ uzavírá velká posila Slezanu Opava.